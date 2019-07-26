Новосибирские детские лагеря начали проверять после трагедии в Хабаровском крае

«В рамках рейдовых мероприятий с работниками и отдыхающими дополнительно проводится профилактическая работа на противопожарную тематику с практической отработкой действий по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации. <…> Проверяются знания персонала о порядке действий во время нештатной ситуации, наличие <…> средств пожаротушения, исправность пожарной сигнализации, наружного противопожарного водоснабжения, электрооборудования и электропроводки <…>, а также проведение уборки территорий от мусора и сухой травы», — рассказали в ГУ МЧС Новосибирской области.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, в состав проверяющих комиссий входят представители региональных властей, прокуратуры, полиции, МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств.

Детские лагеря в Новосибирской области начали проверять на безопасность — причиной стал пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае.

На начало сезона на территории области работали 65 детских лагерей: 55 из них — стационарные, ещё 10 — палаточные. Сейчас 8 лагерей завершили работу из-за окончания смен.

«С начала летнего периода было выявлено 65 нарушений требований пожарной безопасности — все устранены, привлечено к административной ответственности одно юридическое лицо и 15 должностных лиц, инспекторами Государственного пожарного надзора МЧС России направлено 12 информационных писем в органы власти и прокуратуру», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Проверки межведомственной комиссией продлятся до конца июля. Если в детском лагере найдут нарушения, то его работу могут приостановить.

Пожар случился ночью 22 июля на турбазе в Хабаровском крае: по предварительным данным, в одной из палаток из-за неисправного радиатора вспыхнуло пламя и перекинулось на соседние палатки. В этот момент в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В пожаре погибли четыре ребёнка.