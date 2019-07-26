26 июля пятница
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 63.16
eur 70.29
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 63.16
eur 70.29

Все новости

Все новости
Происшествия

Новосибирские детские лагеря начали проверять после трагедии в Хабаровском крае

Специально для проверок создали межведомственную комиссию

Поделиться

334
3 Обсудить

На пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибли четверо детей

Фото: 27.mchs.gov.ru

Детские лагеря в Новосибирской области начали проверять на безопасность — причиной  стал пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае. 

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, в состав проверяющих комиссий входят представители региональных властей, прокуратуры, полиции, МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств.

«В рамках рейдовых мероприятий с работниками и отдыхающими дополнительно проводится профилактическая работа на противопожарную тематику с практической отработкой действий по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации. <…> Проверяются знания персонала о порядке действий во время нештатной ситуации, наличие <…> средств пожаротушения, исправность пожарной сигнализации, наружного противопожарного водоснабжения, электрооборудования и электропроводки <…>, а также проведение уборки территорий от мусора и сухой травы», — рассказали в ГУ МЧС Новосибирской области.

На начало сезона на территории области работали 65 детских лагерей: 55 из них — стационарные, ещё 10 — палаточные. Сейчас 8 лагерей завершили работу из-за окончания смен.

«С начала летнего периода было выявлено 65 нарушений требований пожарной безопасности — все устранены, привлечено к административной ответственности одно юридическое лицо и 15 должностных лиц, инспекторами Государственного пожарного надзора МЧС России направлено 12 информационных писем в органы власти и прокуратуру», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Проверки межведомственной комиссией продлятся до конца июля. Если в детском лагере найдут нарушения, то его работу могут приостановить.

Пожар случился ночью 22 июля на турбазе в Хабаровском крае: по предварительным данным, в одной из палаток из-за неисправного радиатора вспыхнуло пламя и перекинулось на соседние палатки. В этот момент в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В пожаре погибли четыре ребёнка.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожар в детском лагереребёнок погиб в пожаре

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
26 июл 2019 в 09:27

каждый раз начинают проверять только после трагедий, а до этого то где все эти проверяльщики? гоняют на "првоеренных" машинах да "проверенных" квартирах?

что за дичь палаточный лагерь на территории обычного лагеря? зданий что ли нет?

Фото пользователя
26 июл 2019 в 09:25

Пока гром не грянет - мужик не перекрестится! Так и живём...