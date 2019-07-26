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Развлечения

Дорога на авиашоу: публикуем карту с перекрытием и расписание электричек

Авиашоу пройдёт под Новосибирском в это воскресенье

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Авиашоу начнётся в 9 часов утра

Фото: Александр Ощепков / НГС

В ближайшее воскресенье под Новосибирском состоится крупный авиационный праздник — на аэродроме Мочище состоится авиашоу.

Начало мероприятия запланировано на 9 часов — подробную программу организаторы намерены опубликовать сегодня во второй половине дня.

Добраться на мероприятие можно будет на собственных автомобилях через Северный объезд, при этом проезд по Восточному шоссе будет доступен только спецаильному транспорту. Кроме того, на праздник можно будет доехать на электричках.

Публикуем карты проезда и расписание.

Накануне организаторы сообщали, что авиашоу в Мочище состоится в любом случае — на него не повлияет дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

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авиашоу в Мочище

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КОММЕНТАРИИ (9)

26 июл 2019 в 09:10

А слабо показать на своей карте, где дорога для дачников из обществ в районе ст. Юбилейная!?

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26 июл 2019 в 09:19

Едьте на велосипедах, будьте умными людьми, а не как все.

26 июл 2019 в 09:08

Спасибо, проходили. Полчаса на машине, потом еще час пешком по трассе, так же и обратно. Больше не поедем.