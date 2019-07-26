Дорога на авиашоу: публикуем карту с перекрытием и расписание электричек

В ближайшее воскресенье под Новосибирском состоится крупный авиационный праздник — на аэродроме Мочище состоится авиашоу.



Начало мероприятия запланировано на 9 часов — подробную программу организаторы намерены опубликовать сегодня во второй половине дня.

Добраться на мероприятие можно будет на собственных автомобилях через Северный объезд, при этом проезд по Восточному шоссе будет доступен только спецаильному транспорту. Кроме того, на праздник можно будет доехать на электричках.



Публикуем карты проезда и расписание.