Школьница провалилась в открытый после пожара погреб на Добролюбова

Накануне, 25 июля, недалеко от Сада Мичуринцев в Новосибирске школьница провалилась в открытый погреб.

«На Добролюбова, 263 был пожар, сгорели сараи и остались погреба с открытыми крышками — упал ребёнок, 10 лет, девочка», — сообщение об этом поступило в службу 112.

После происшествия ребёнка отправили в больницу с ушибами.

В январе в Колывани Новосибирской области девятилетний мальчик провалился в колодец с ледяными стоками во время игры.

