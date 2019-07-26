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Школьница провалилась в открытый после пожара погреб на Добролюбова

На помощь к ней приехали спасатели МАСС

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Инцидент произошёл в районе двухэтажных домов на Добролюбова

Фото: google.ru/maps

Накануне, 25 июля, недалеко от Сада Мичуринцев в Новосибирске школьница провалилась в открытый погреб.

«На Добролюбова, 263 был пожар, сгорели сараи и остались погреба с открытыми крышками — упал ребёнок, 10 лет, девочка», — сообщение об этом поступило в службу 112.

После происшествия ребёнка отправили в больницу с ушибами.

В январе в Колывани Новосибирской области девятилетний мальчик провалился в колодец с ледяными стоками во время игры.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Марина
26 июл 2019 в 08:37

Давно пора запретить эти норы в городе. Сколько задохнулись в них людей, отравившись газом. На Чемском во дворах до сих пор крышки, крышки, зрелище то ещё

26 июл 2019 в 08:36

То тут, то там новости о пострадавших детях, пострадавших от халатности взрослых. Там током мальчика убило, там сгорели в лагере, в колодцы периодически проваливаются, несколько лет назад девочка провалилась без зубов осталась. Вот с виновных в таом случае крупную денежную компенсацию трясти надо, по миру пускать, чтоб другим неповадно было.