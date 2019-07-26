ДТП произошло около часа ночи
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Ночью 26 июля в Заельцовском районе Новосибирска на пересечении улиц Жуковского и Северной столкнулись Subaru и машина такси KIA Rio.
«Авария сильная, обе машины, наверное, пойдут в утиль. Пострадал второй участник, водитель такси. [Он] с головой пробитой уехал в больницу. Друг двигался со стороны зоопарка, а таксист ехал с противоположной, начал разворачиваться, не убедился в безопасности разворота, ну и всё», — рассказал корреспонденту НГС друг водителя Subaru Евгений Гамадаев.
Звонок об аварии поступил и в службу «112», по их информации, машины столкнулись в 00:42, в районе Жуковского, 97.
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Накануне, 24 июля, в Искитимском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека и ещё двое пострадали. Авария произошла днём. Тогда женщина за рулём не справилась с управлением, и машина улетела в кювет. В результате ДТП погибли два пассажира.