Ночью 26 июля в Заельцовском районе Новосибирска на пересечении улиц Жуковского и Северной столкнулись Subaru и машина такси KIA Rio.

«Авария сильная, обе машины, наверное, пойдут в утиль. Пострадал второй участник, водитель такси. [Он] с головой пробитой уехал в больницу. Друг двигался со стороны зоопарка, а таксист ехал с противоположной, начал разворачиваться, не убедился в безопасности разворота, ну и всё», — рассказал корреспонденту НГС друг водителя Subaru Евгений Гамадаев.

Звонок об аварии поступил и в службу «112», по их информации, машины столкнулись в 00:42, в районе Жуковского, 97.