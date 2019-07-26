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В Заельцовском районе иномарка столкнулась с такси — есть пострадавшие

Водителя такси увезли в больницу

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ДТП произошло около часа ночи

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ночью 26 июля в Заельцовском районе Новосибирска на пересечении улиц Жуковского и Северной столкнулись Subaru и машина такси KIA Rio.

«Авария сильная, обе машины, наверное, пойдут в утиль.  Пострадал второй участник, водитель такси. [Он] с головой пробитой уехал в больницу. Друг двигался со стороны зоопарка, а таксист ехал с противоположной, начал разворачиваться, не убедился в безопасности разворота, ну и всё»,  — рассказал корреспонденту НГС друг водителя Subaru Евгений Гамадаев. 

Звонок об аварии поступил и в службу «112», по их информации, машины столкнулись в 00:42, в районе Жуковского, 97.

Если у вас есть фото или видео этой аварии, пришлите нам на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 

Накануне, 24 июля, в Искитимском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека и ещё двое пострадали. Авария произошла днём. Тогда женщина за рулём не справилась с управлением, и машина улетела в кювет. В результате ДТП погибли два пассажира. 

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авария с таксидтп

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КОММЕНТАРИИ (6)

26 июл 2019 в 03:02

Давно пора в таксопарках порядок навести ! Уже походу на государственном уровне ! Что ни таксист,то неадекват .

26 июл 2019 в 03:33

Когда наконец НГС перестанет писать эти ежедневные репортажи об автоавариях? Других новостей нет в полуторамиллионном городе?

непруль
26 июл 2019 в 03:03

Яндекс-таксист так спешил за заказом, что головой повредился)) окончательно, судя по всему... сейчас ему ещё и за драндулет "таксопарковский" рассчитываться)))