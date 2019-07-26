Новосибирская пловчиха завоевала три медали на Олимпийском фестивале

Новосибирская пловчиха Дарья Трофимова завоевала три медали за пять дней Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.



Как рассказала корреспонденту НГС менеджер по связям с общественностью СШОР «Центр водных видов спорта» Ирина Уфимцева, все медали 14-летняя спортсменка получила в составе сборной России в эстафетах 4 по 100 метров. Трофимова выиграла две золотых и одну серебряную медали.

Кроме новосибирской спортсменки в составе сборной плыли Александра Сабитова из Новокузнецка, Дарья Клепикова из Воронежской области и Александра Курликина из Санкт-Петербурга.