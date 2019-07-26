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Спорт

Новосибирская пловчиха завоевала три медали на Олимпийском фестивале

Соревнования проходят в Азербайджане

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Дарья Трофимова вторая справа

Фото: Анастасия Уфимцева

Новосибирская пловчиха Дарья Трофимова завоевала три медали за пять дней Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.

Как рассказала корреспонденту НГС менеджер по связям с общественностью СШОР «Центр водных видов спорта» Ирина Уфимцева, все медали 14-летняя спортсменка получила в составе сборной России в эстафетах 4 по 100 метров. Трофимова выиграла две золотых и одну серебряную медали. 

Кроме новосибирской спортсменки в составе сборной плыли Александра Сабитова из Новокузнецка, Дарья Клепикова из Воронежской области и Александра Курликина из Санкт-Петербурга.

Ранее юная спортсменка успешно выступала на Всероссийских соревнованиях по плаванию в Мордовии — тогда пловчиха завоевала серебряную медаль на 50-метровке вольным стилем.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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26 июл 2019 в 03:05

ну это годы молодые

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26 июл 2019 в 03:01

и что самое важное я тогда спосибо не сказал

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26 июл 2019 в 02:43

Можно расскажу на Бугринском пляже давным давно я как то с девушкой поплыл и я тонуть начал она не плечах моих была это возле косы на пляже всё было крики я не падовал но мужик выбежал Наташку спас ну я сам без неё доплыл. Мужик если читаешь то спасибо