Новосибирская пловчиха завоевала три медали на Олимпийском фестивале

Дарья Трофимова вторая справа
Фото: Анастасия Уфимцева
Новосибирская пловчиха Дарья Трофимова завоевала три медали за пять дней Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.
Как рассказала корреспонденту НГС менеджер по связям с общественностью СШОР «Центр водных видов спорта» Ирина Уфимцева, все медали 14-летняя спортсменка получила в составе сборной России в эстафетах 4 по 100 метров. Трофимова выиграла две золотых и одну серебряную медали.
Кроме новосибирской спортсменки в составе сборной плыли Александра Сабитова из Новокузнецка, Дарья Клепикова из Воронежской области и Александра Курликина из Санкт-Петербурга.
Ранее юная спортсменка успешно выступала на Всероссийских соревнованиях по плаванию в Мордовии — тогда пловчиха завоевала серебряную медаль на 50-метровке вольным стилем.