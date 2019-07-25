«2ГИС» нанес на карту контейнеры для раздельного сбора мусора

Точки приема вторсырья можно найти и в мобильном приложении, и на сайте «2ГИС»
Фото: Алёна Истомина / НГС
На картах российских городов от «2ГИС» теперь отмечены 50 тысяч мест, куда можно сдать на переработку рассортированный мусор и вторсырье — больше 700 из них находится в Новосибирске.
«Контейнеры для стекла и пластика, яркие боксы для ламп и батареек сегодня появились практически в каждом городе — их можно найти и в центре, и в спальных районах. Теперь они есть и в "2ГИС". Мы уже добавили десятки тысяч точек и продолжаем эту работу. Если пользователи заметят контейнеры, которых пока нет в "2ГИС", обязательно добавим. Это будет наш общий вклад в экологию», — сообщила директор департамента справочно-картографического производства «2ГИС» Елена Толкачёва.
Как рассказали в PR-службе компании,
места приема вторсырья можно найти на сайте и в мобильном приложении «2ГИС» по запросам «мусорные контейнеры»,
«пункты приёма батареек», «контейнер для пластика», «сдать аккумуляторы» или «раздельный сбор мусора».
Сейчас на картах «2ГИС» можно найти информацию о 23 тысячах контейнеров для раздельного сбора мусора. Больше всего точек находится в Москве — там 2317 таких контейнеров, в Уфе — 1796, в Волгограде — 1128, в Казани — 1092, в Екатеринбурге — 914, в Омске — 827, в Новосибирске — 741. В такие контейнеры можно принести заранее рассортированные отходы: пластик, стекло и бумагу.
Еще 28 тысяч пунктов принимают особо вредные виды отходов, например использованные батарейки, люминесцентные лампы, ртутные термометры. В Москве их 3800, в Санкт-Петербурге — 1977, в Нижнем Новгороде, Уфе, Казани и Новосибирске — более 1000.
В прошлом месяце «2ГИС» начал показывать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток в режиме реального времени.