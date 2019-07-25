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Город

«2ГИС» нанес на карту контейнеры для раздельного сбора мусора

В них можно сдать стекло, пластик и бумагу, а также батарейки и градусники

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Точки приема вторсырья можно найти и в мобильном приложении, и на сайте «2ГИС»

Фото: Алёна Истомина / НГС

На картах российских городов от «2ГИС» теперь отмечены 50 тысяч мест, куда можно сдать на переработку рассортированный мусор и вторсырье — больше 700 из них находится в Новосибирске. 

«Контейнеры для стекла и пластика, яркие боксы для ламп и батареек сегодня появились практически в каждом городе — их можно найти и в центре, и в спальных районах. Теперь они есть и в "2ГИС". Мы уже добавили десятки тысяч точек и продолжаем эту работу. Если пользователи заметят контейнеры, которых пока нет в "2ГИС", обязательно добавим. Это будет наш общий вклад в экологию», — сообщила директор департамента справочно-картографического производства «2ГИС» Елена Толкачёва.

Как рассказали в PR-службе компании, 

места приема вторсырья можно найти на сайте и в мобильном приложении «2ГИС» по запросам «мусорные контейнеры»,

 «пункты приёма батареек», «контейнер для пластика», «сдать аккумуляторы» или «раздельный сбор мусора».

Сейчас на картах «2ГИС» можно найти информацию о 23 тысячах контейнеров для раздельного сбора мусора. Больше всего точек находится в Москве — там 2317 таких контейнеров, в Уфе — 1796, в Волгограде — 1128, в Казани — 1092, в Екатеринбурге — 914, в Омске — 827, в Новосибирске — 741. В такие контейнеры можно принести заранее рассортированные отходы: пластик, стекло и бумагу. 

Еще 28 тысяч пунктов принимают особо вредные виды отходов, например использованные батарейки, люминесцентные лампы, ртутные термометры. В Москве их 3800, в Санкт-Петербурге — 1977, в Нижнем Новгороде, Уфе, Казани и Новосибирске — более 1000.

В прошлом месяце «2ГИС» начал показывать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток в режиме реального времени.

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экологиярсоРаздельный сбор мусора

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КОММЕНТАРИИ (9)

26 июл 2019 в 00:04

Этот 2 Гис обнаглел до того, что взялся переименовывать улицы, что не является его правом! С декабря месяца он переименовал улицу Высоцкого в ул. Волочаевскую ! Я им указывала на ошибку, но они и не почесались до сих пор! А между тем на якобы "волочаевской" улице стоят дома с адресами Высоцкого №.... Они оказывается заняты таким "важным" делом как пересчитыванием мусорных баков!

Babrak
26 июл 2019 в 00:53

Т.е. Елена Толкачёва [тут прочерк] за то, что рекламирует переработчиков. И чтобы они получили незаработанные деньги, которые одурманенные экологией граждане им в клювике на голубой тарелочке принесли.
Минусуйте меня - всё равно выкину в мусорпровод.
Елена, если ваш завод перерабатывает - то сами и сортируйте. Мы платим за вывоз мусора. Если хотите, чтобы мы сортировали - платите нам (а не мы вам).

гость
26 июл 2019 в 00:52

наконец-то!!! хочешь сдать, а найти куда, было крайне сложно