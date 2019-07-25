«2ГИС» нанес на карту контейнеры для раздельного сбора мусора

На картах российских городов от «2ГИС» теперь отмечены 50 тысяч мест, куда можно сдать на переработку рассортированный мусор и вторсырье — больше 700 из них находится в Новосибирске.



«Контейнеры для стекла и пластика, яркие боксы для ламп и батареек сегодня появились практически в каждом городе — их можно найти и в центре, и в спальных районах. Теперь они есть и в "2ГИС". Мы уже добавили десятки тысяч точек и продолжаем эту работу. Если пользователи заметят контейнеры, которых пока нет в "2ГИС", обязательно добавим. Это будет наш общий вклад в экологию», — сообщила директор департамента справочно-картографического производства «2ГИС» Елена Толкачёва.

