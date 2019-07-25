Сибирь в огне — страна в дыму: смотрите, как крупнейшие города накрыло смогом

Здесь можно снимать фильм «Мгла»
Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
Жители сразу нескольких российских регионов вторую неделю задыхаются от смога из-за лесных пожаров, который разносится по поселкам и мегаполисам. Жители Красноярска вовсе не снимают респираторы вторую неделю — без них можно задохнуться. Площадь пожаров здесь, по последним данным, составляет 900 га.
В Новосибирске и ближайших поселках из-за смога животные покидают леса и подбираются к человеческим домам. Люди звонят в скорую с жалобами на головную боль, не летают самолеты — они не могут приземлиться из-за дымки.
Едкий туман накрыл Омск, Тюмень и Челябинск, а в середине этой недели добрался до Екатеринбурга и Перми. Площадь лесных пожаров продолжает расти. В одной только Иркутской области в огне находится больше 450 тысяч га, еще 740 тысяч — в Красноярском крае.
Редакции Сети городских порталов сделали жаркое видео из разных точек страны. Смотрите его и оцените масштаб происходящего вместе с нами.