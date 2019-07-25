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Страна и мир

Сибирь в огне — страна в дыму: смотрите, как крупнейшие города накрыло смогом

Звери бегут из тайги, а люди задыхаются от гари. Видео из горящих сибирских лесов

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Здесь можно снимать фильм «Мгла»

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Жители сразу нескольких российских регионов вторую неделю задыхаются от смога из-за лесных пожаров, который разносится по поселкам и мегаполисам. Жители Красноярска вовсе не снимают респираторы вторую неделю — без них можно задохнуться. Площадь пожаров здесь, по последним данным, составляет 900 га.

В Новосибирске и ближайших поселках из-за смога животные покидают леса и подбираются к человеческим домам. Люди звонят в скорую с жалобами на головную боль, не летают самолеты — они не могут приземлиться из-за дымки.

Едкий туман накрыл Омск, Тюмень и Челябинск, а в середине этой недели добрался до Екатеринбурга и Перми. Площадь лесных пожаров продолжает расти. В одной только Иркутской области в огне находится больше 450 тысяч га, еще 740 тысяч — в Красноярском крае.

Редакции Сети городских порталов сделали жаркое видео из разных точек страны. Смотрите его и оцените масштаб происходящего вместе с нами.

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ТЕГИ

лесные пожарысмог

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КОММЕНТАРИИ (25)

provincia
25 июл 2019 в 23:38

Может скоро смог и до Москвы дойдет. Возможно тогда признают экономически целесообразным устранять эту катастрофу

Цветка
25 июл 2019 в 23:40

Ну начинайте тролли ныть, что это Путин виноват! Отвечу вам всем, Путин хороший, он не может за всем уследить, а вот Медведев со своими министрами и чиновниками Путина жёстко подставляет! Вот!

25 июл 2019 в 23:41

...а Красноярские чинуши считают экономически невыгодным заниматься тушением пожаров.