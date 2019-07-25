«Я хотела уехать от дома Ленина на троллейбусе до "Восхода", но что-то всё стояла, пришлось на автобусе ехать. И сейчас смотрю: тут на пересечении с Богаткова они стоят, людей высадили, никого нет. Из центра нет движения», — рассказала очевидица Дарья Януш.

Вечером 25 июля в Октябрьском районе Новосибирска троллейбус столкнулся с легковым автомобилем. Всех пассажиров высадили, а на дороге образовалась пробка.

Несколько дней назад в Кировском троллейбусном депо троллейбус снёс бетонный козырёк, который после упал на двух работниц депо. От полученных травм кассир скончалась на месте, а диспетчера увезли в НИИТО с переломом позвоночника.

Как рассказали сотрудники депо, инцидент произошёл около полуночи, когда троллейбусы возвращались в депо, а кондукторы и водители заканчивали смены. Женщины вышли на перекур на крыльцо во внутреннем дворе: в этом месте курилка для сотрудников. Троллейбус № 8 с номером 2318 также вернулся в депо и, проезжая мимо административного корпуса, задел опору крыльца. Бетонная плита тут же упала на женщин.



На следующий день в мэрии Новосибирска сообщили, что сейчас назначена служебная проверка, а семьям погибшей и пострадавшей женщин окажут помощь.

