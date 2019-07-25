«Сибирь» подписала просмотровый контракт с форвардом, который снялся в «Молодёжке»

Чесалин является воспитанником подольского «Витязя»
Фото: НГС
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал просмотровый контракт с крайним форвардом Евгением Чесалиным. Об этом новосибирский клуб объявил сегодня.
Как указано на сайте клуба, Чесалин является воспитанником подольского «Витязя», а в КХЛ начал играть три сезона назад:
«В КХЛ дебютировал три сезона назад в «Автомобилисте», за который провел 147 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 50 очков (25+25 при общем показателе полезности +10), еще 14 матчей в Кубке Гагарина (1+2, +1)», — сообщили в пресс-службе «Сибири».
Евгению Чесалину 30 лет. В сентябре 2016 года в матче с «ХК Югра» был признан лучшим игроком в составе «Автомобилиста». Согласно официальной статистике КХЛ, звено, в котором играет Чесалин, вошло в ТОП-5 лучших и результативных звеньев на старте 9 сезона КХЛ.
Помимо прочего, в 2014 году исполнил эпизодическую роль в сериале канала СТС «Молодёжка».
ХК «Сибирь» начал формировать команду на будущий сезон ещё 1 мая — традиционно в хоккее в это время открывается трансферное окно, и все клубы начинают формировать состав на будущий сезон.