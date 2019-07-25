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Спорт

«Сибирь» подписала просмотровый контракт с форвардом, который снялся в «Молодёжке»

Информацию об этом хоккейный клуб опубликовал сегодня

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Чесалин является воспитанником подольского «Витязя»

Фото: НГС

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал просмотровый контракт с крайним форвардом Евгением Чесалиным. Об этом новосибирский клуб объявил сегодня. 

Как указано на сайте клуба, Чесалин является воспитанником подольского «Витязя», а в КХЛ начал играть три сезона назад:

«В КХЛ дебютировал три сезона назад в «Автомобилисте», за который провел 147 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 50 очков (25+25 при общем показателе полезности +10), еще 14 матчей в Кубке Гагарина (1+2, +1)», — сообщили в пресс-службе «Сибири». 

Чесалину 30 лет, 20 из них он занимается хоккеем

Чесалину 30 лет, 20 из них он занимается хоккеем

Евгению Чесалину 30 лет. В сентябре 2016 года в матче с «ХК Югра» был признан лучшим игроком в составе «Автомобилиста». Согласно официальной статистике КХЛ, звено, в котором играет Чесалин, вошло в ТОП-5 лучших и результативных звеньев на старте 9 сезона КХЛ. 

Помимо прочего, в 2014 году исполнил эпизодическую роль в сериале канала СТС «Молодёжка».

ХК «Сибирь» начал формировать команду на будущий сезон ещё 1 мая — традиционно в хоккее в это время открывается трансферное окно, и все клубы начинают формировать состав на будущий сезон.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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25 июл 2019 в 21:23

Круто! Это классный фильм.

йцук
25 июл 2019 в 21:21

Ха-ха-ха, молодежка,лучшее звено в одной игре 2016,все ясно,отработанный материал.