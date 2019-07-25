«Сибирь» подписала просмотровый контракт с форвардом, который снялся в «Молодёжке»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал просмотровый контракт с крайним форвардом Евгением Чесалиным. Об этом новосибирский клуб объявил сегодня.

Как указано на сайте клуба, Чесалин является воспитанником подольского «Витязя», а в КХЛ начал играть три сезона назад:

«В КХЛ дебютировал три сезона назад в «Автомобилисте», за который провел 147 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 50 очков (25+25 при общем показателе полезности +10), еще 14 матчей в Кубке Гагарина (1+2, +1)», — сообщили в пресс-службе «Сибири».