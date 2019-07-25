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«Мицубиси» показала новый «Паджеро» на раме, который управляется с айфона

Mitsubishi Pajero Sport получил хищные фары и управление со смартфона

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Спереди Pajero Sport стал выглядеть хищно

Фото: Mitsubishi

Компания Mitsubishi сегодня представила обновлённый внедорожник Pajero Sport. 

Машина получила внешность в стиле нового пикапа L200: двухъярусная оптика, узкие хищные фары, раздутые «щёки» бампера. Сзади немного уменьшили знаменитые фонари, которые напоминали стекающие кровавые слезы, впрочем, плачущий эффект остался. 

Pajero Sport — по-прежнему рамный полноприводной автомобиль, конкурирует он с Toyota Land Cruiser Prado и стоит немного дешевле. 

«Это полноценный рамный внедорожник, текущая стоимость от 2 439 000 до 3 237 000 рублей с учётом доплаты за цвет», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра Mitsubishi «Фастар».

Задние фонари на&nbsp;Pajero Sport получились&nbsp;«плачущими»

Задние фонари на Pajero Sport получились «плачущими»

Салон Pajero Sport получил новый экран мультимедиа, изменились средняя консоль и центральный тоннель. С помощью смартфона теперь можно открывать и закрывать двери и багажник. Аналоговые приборы заменены полностью цифровой приборной панелью. 

Pajero Sport оснащается 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л. с. или 3-литровым бензиновым 209-сильным мотором V6. Автомат 8-ступенчатый, система полного привода - Super Select с блокировками межосевого и заднего дифференциалов и с понижающей передачей. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

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КОММЕНТАРИИ (0)

фэшин идустри
25 июл 2019 в 18:48

Какая-то фигня, чем там обкуриваются дизайнеры ведущих брендов, но мужики на таком экстравагантном (а проще говоря для лиц с нетрадиционным вкусом) по деревне ездить не будут.