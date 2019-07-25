«Мицубиси» показала новый «Паджеро» на раме, который управляется с айфона

Спереди Pajero Sport стал выглядеть хищно
Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi сегодня представила обновлённый внедорожник Pajero Sport.
Машина получила внешность в стиле нового пикапа L200: двухъярусная оптика, узкие хищные фары, раздутые «щёки» бампера. Сзади немного уменьшили знаменитые фонари, которые напоминали стекающие кровавые слезы, впрочем, плачущий эффект остался.
Pajero Sport — по-прежнему рамный полноприводной автомобиль, конкурирует он с Toyota Land Cruiser Prado и стоит немного дешевле.
«Это полноценный рамный внедорожник, текущая стоимость от 2 439 000 до 3 237 000 рублей с учётом доплаты за цвет», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра Mitsubishi «Фастар».
Салон Pajero Sport получил новый экран мультимедиа, изменились средняя консоль и центральный тоннель. С помощью смартфона теперь можно открывать и закрывать двери и багажник. Аналоговые приборы заменены полностью цифровой приборной панелью.
Pajero Sport оснащается 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л. с. или 3-литровым бензиновым 209-сильным мотором V6. Автомат 8-ступенчатый, система полного привода - Super Select с блокировками межосевого и заднего дифференциалов и с понижающей передачей.
Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).
Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.