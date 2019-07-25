«Мицубиси» показала новый «Паджеро» на раме, который управляется с айфона

«Это полноценный рамный внедорожник, текущая стоимость от 2 439 000 до 3 237 000 рублей с учётом доплаты за цвет», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра Mitsubishi «Фастар».

Pajero Sport — по-прежнему рамный полноприводной автомобиль, конкурирует он с Toyota Land Cruiser Prado и стоит немного дешевле.

Машина получила внешность в стиле нового пикапа L200: двухъярусная оптика, узкие хищные фары, раздутые «щёки» бампера. Сзади немного уменьшили знаменитые фонари, которые напоминали стекающие кровавые слезы, впрочем, плачущий эффект остался.

Салон Pajero Sport получил новый экран мультимедиа, изменились средняя консоль и центральный тоннель. С помощью смартфона теперь можно открывать и закрывать двери и багажник. Аналоговые приборы заменены полностью цифровой приборной панелью.

Pajero Sport оснащается 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л. с. или 3-литровым бензиновым 209-сильным мотором V6. Автомат 8-ступенчатый, система полного привода - Super Select с блокировками межосевого и заднего дифференциалов и с понижающей передачей.

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