Стелу с изрезанными портретами афганцев поставят поближе к школе

Стелу с портретами погибших в Афганистане военных перенесут из Павловского сквера Новосибирска на территорию одной из школ — на днях вандалы испортили портреты, порезав их.

Как сообщили корреспонденту НГС в администрации Калининского района, стелу портят не впервые. Аналогичный случай уже был зимой этого года.