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Город

Стелу с изрезанными портретами афганцев поставят поближе к школе

Оказалось, что вандалы регулярно режут портреты героев — такой же случай был зимой

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На днях вандалы порезали портреты погибших в Афганистане военнослужащих, которые стоят в Павловском сквере 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Стелу с портретами погибших в Афганистане военных перенесут из Павловского сквера Новосибирска на территорию одной из школ — на днях вандалы испортили портреты, порезав их.

Как сообщили корреспонденту НГС в администрации Калининского района, стелу портят не впервые. Аналогичный случай уже был зимой этого года. 

«Учитывая это, администрацией Калининского района принято решение о переносе стел после их восстановления на территорию одной из образовательных организаций района. Отдел полиции № 4 "Калининский" извещён о данном инциденте, и проводится соответствующая проверка», — говорится в ответе на запрос НГС. Как правило, территории учебных заведений огорожены. 

Испорченную стелу заметила на днях местная жительница Татьяна Чернова — она обратила внимание на порезы во время прогулки по Павловскому скверу вместе с внуком.

«Мы всегда подходим к этим фотографиям, потому что внизу фотография моего друга из детства Александра Новикова. В форме мальчик, он один там в форме. <...> А тут подошли, и я просто обомлела — все фотографии порезаны и видно, что это делалось специально», — вспоминала Татьяна Чернова.

В конце июня стало известно, что в сквере Героев Революции в центре Новосибирска вандалы разбили надгробие. «Горзеленхоз» написал в полицию заявление, а в МВД возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». А сегодня стало известно, что на ремонт сквера потратят 2,5 миллиона рублей.

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стелаАфганская война

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КОММЕНТАРИИ (18)

25 июл 2019 в 17:38

В данном случае это не вандалы, это только предатели родины могут так делать

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25 июл 2019 в 18:03

А полиции найти тех, кто это делает вера не позволяет?
найти, имена опубликовать на ТВ, в газетах и так далее. И на зону лет на 10!!

,,,
25 июл 2019 в 17:45

нелюдь... они и в интернете есть.