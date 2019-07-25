Стелу с изрезанными портретами афганцев поставят поближе к школе

На днях вандалы порезали портреты погибших в Афганистане военнослужащих, которые стоят в Павловском сквере
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Стелу с портретами погибших в Афганистане военных перенесут из Павловского сквера Новосибирска на территорию одной из школ — на днях вандалы испортили портреты, порезав их.
Как сообщили корреспонденту НГС в администрации Калининского района, стелу портят не впервые. Аналогичный случай уже был зимой этого года.
«Учитывая это, администрацией Калининского района принято решение о переносе стел после их восстановления на территорию одной из образовательных организаций района. Отдел полиции
Испорченную стелу заметила на днях местная жительница Татьяна Чернова — она обратила внимание на порезы во время прогулки по Павловскому скверу вместе с внуком.
«Мы всегда подходим к этим фотографиям, потому что внизу фотография моего друга из детства Александра Новикова. В форме мальчик, он один там в форме. <...> А тут подошли, и я просто обомлела — все фотографии порезаны и видно, что это делалось специально», — вспоминала Татьяна Чернова.
В конце июня стало известно, что в сквере Героев Революции в центре Новосибирска вандалы разбили надгробие. «Горзеленхоз» написал в полицию заявление, а в МВД возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». А сегодня стало известно, что на ремонт сквера потратят 2,5 миллиона рублей.