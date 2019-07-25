«Жалуются на интенсивную головную боль»: новосибирцы начали попадать в больницы из-за сильного смога

«Вызывают скорую помощь с жалобами на интенсивную головную боль, с жалобами на повышение артериального давления, то, что смог, то, что затруднение дыхания. Привозят к нам в кардиологическое отделение либо в неврологическое отделение, а здесь уже разбираемся. <…> Либо госпитализируем, либо на уровне приёмного покоя даём какие-то рекомендации по лечению и так далее, отпускаем домой», — объяснила корреспонденту НГС заведующая кардиологическим отделением № 2 , врач-кардиолог городской больницы № 1 Ирина Панкова.

С утра четверга, 25 июля, жители Новосибирска пишут в редакцию НГС об ухудшении самочувствия из-за плотного смога. На здоровье некоторых горожан дымка от лесных пожаров повлияла довольно сильно: им уже не помогают народные и аптечные средства против смога и они стали чаще вызывать скорую помощь и попадать в стационары.

Она отметила, что среди обратившихся пациентов в основном люди в возрасте, которые страдают сердечными болезнями, смог ухудшил их состояние. По оценке заведующей отделением, госпитализаций стало больше примерно в два раза — основной причиной роста стала как раз дымка в городе, провоцирующая недомогание у горожан.



Как рассказали НГС сибиряки, живущие совсем рядом с горящей тайгой, в Новосибирске ситуация не такая страшная, как в их посёлках. Дышать вблизи тайги совсем невозможно, также из-за сильного смога самолёты сейчас не летают, так как не могут приземлиться из-за дымки. Более того, дикие звери выходят из горящих лесов и идут в посёлки к людям, добавили жители.



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