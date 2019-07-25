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Здоровье
Дым лесных пожаров над Новосибирском

«Жалуются на интенсивную головную боль»: новосибирцы начали попадать в больницы из-за сильного смога

Пациентов в кардиологическом отделении стало в 2 раза больше

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Смог спровоцировал у многих новосибирцев сильную головную боль и скачки давления — некоторым даже понадобилась скорая помощь и госпитализация  

Фото: Александр Ощепков / НГС

Многие новосибирцы чувствуют недомогание из-за сгустившейся над городом дымки — нескольким даже потребовалась скорая помощь и госпитализация.

С утра четверга, 25 июля, жители Новосибирска пишут в редакцию НГС об ухудшении самочувствия из-за плотного смога. На здоровье некоторых горожан дымка от лесных пожаров повлияла довольно сильно: им уже не помогают народные и аптечные средства против смога и они стали чаще вызывать скорую помощь и попадать в стационары.

«Вызывают скорую помощь с жалобами на интенсивную головную боль, с жалобами на повышение артериального давления, то, что смог, то, что затруднение дыхания. Привозят к нам в кардиологическое отделение либо в неврологическое отделение, а здесь уже разбираемся. <…> Либо госпитализируем, либо на уровне приёмного покоя даём какие-то рекомендации по лечению и так далее, отпускаем домой», — объяснила корреспонденту НГС заведующая кардиологическим отделением № 2, врач-кардиолог городской больницы № 1 Ирина Панкова.

Она отметила, что среди обратившихся пациентов в основном люди в возрасте, которые страдают сердечными болезнями, смог ухудшил их состояние. По оценке заведующей отделением, госпитализаций стало больше примерно в два раза — основной причиной роста стала как раз дымка в городе, провоцирующая недомогание у горожан.

Как рассказали НГС сибиряки, живущие совсем рядом с горящей тайгой, в Новосибирске ситуация не такая страшная, как в их посёлках. Дышать вблизи тайги совсем невозможно, также из-за сильного смога самолёты сейчас не летают, так как не могут приземлиться из-за дымки. Более того, дикие звери выходят из горящих лесов и идут в посёлки к людям, добавили жители.

Весь день редакция НГС ведёт онлайн-трансляцию о мгле, в которой теперь живут новосибирцы. Присылайте свои фото, видео, жалобы на здоровье и переживания о сложившейся экологической обстановке через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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лесные пожарыскорая помощьсмог в Новосибирске

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КОММЕНТАРИИ (61)

Сказочной стране - сказочный президент!
25 июл 2019 в 17:15

Страшно становится от мысли, что кроме пепелищ нынешняя власть, не оставит от России ничего.

25 июл 2019 в 17:16

Почему молчит руководство города и области? Оно вообще в городе, или последовало рекомендациям врачам и уехало подальше к Европе

ИХТАМНЕТ
25 июл 2019 в 17:16

Как сказало наше правительство, тушить- экономически невыгодно, выгодно продавать таблетки и осваивать средства выделенные на здравоохранение. Плюс пеньки от проданных китайцам лесов сгорят, плюс на восстановление пострадавших земель и деревень ещё отщипнуть можно, Плюс ещё меньше нас до пенсии доживёт. Кругом одна выгода.