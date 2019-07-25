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Он и она Работа SHE - статьи - Карьера Истории

«Страшно каждый рейс»: исповедь стюардессы, которая больше не хочет летать

Она скучает по рёву моторов, но может задохнуться в воздухе и боится погибнуть в авиакатастрофе

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На фото Татьяна Буркацкая (35) и её муж Алексей (35)

На фото Татьяна Буркацкая (35) и её муж Алексей (35)

На работу в небо Татьяна попала случайно — увидела объявление в газете о том, что авиакомпании требуются стюардессы. Летать она никогда не мечтала, училась на врача, но с медициной не сложилось. Подумала: «А почему, собственно, нет?», набралась смелости, откликнулась на вакансию и неожиданно прошла. Сибирячка провела в перелётах несколько и простых, и одновременно сложных лет. Корреспондент SHE cпросила, почему пришлось оставить работу мечты и как это — постоянно находиться между небом и землёй. 

«Я думала, что попасть туда можно только через знакомых или через платные курсы», — рассказывает Татьяна и добавляет, что просто решила проверить, вдруг повезет. В семье девушки преимущественно врачи, она сама тоже училась в медицинском. Однако душа совсем не лежала к медицине, и Татьяна решила попробовать себя в другой сфере.

«Не любая девушка может стать стюардессой: важен рост, тесты нужно пройти, знать язык, пройти ВЛЭК (врачебно-лётная экспертная комиссия. — Прим. ред.), я переживала перед тестами и учёбой в Москве. Отбор совсем непростой: можно хорошо знать английский и не пройти или, наоборот — не знать совсем, но тебя возьмут. Комиссия из Москвы делает всё на своё усмотрение», — объясняет Татьяна.

Сибирячка никогда не мечтала стать стюардессой

Сибирячка никогда не мечтала стать стюардессой

Первый полёт дался ей нелегко — периодически начиналась паника из-за боязни замкнутого пространства среди большого количества людей: «Я сказала всем, что работать не буду и по прилёте уволюсь».

По словам Татьяны, ожидания от заработков завышены — хорошие лётные часы и страны забирают те, кто давно работает в компании. А ещё здоровье: «С каким придёте, с таким уже не уйдёте», — стюардессы раньше уходили на пенсию через 7 лет, сейчас через 11. «Компания экономит на сотрудниках, новосибирских отправляли жить неделями в Москве, чтобы совершать рейсы. Новосибирская бригада — 500 рублей в час, а московская — 1000 рублей».

«Страшно всегда, каждый рейс. Выбирая такую работу, нужно понимать и быть готовым, что можно лишиться и жизни, и здоровья, — Татьяна за свою практику ни разу не попадала в аварийную ситуацию, но страшные ситуации случались. — Когда двигатель неисправен, и чтобы улететь, его запускают с помощью воздушно-силовой установки. Ты летишь и не знаешь, где этот двигатель заглохнет. Я отношусь с юмором ко всему, по-другому никак. За истерику или тому подобное — увольнение по статье. В воздухе свои законы, и мы сами на них подписались».

Девушка говорит, что это совсем другая реальность. Правда в том, что ты летаешь по миру бесплатно, а зарплату тратить некогда, поэтому сложно уйти по собственному желанию. Татьяна ушла из профессии, потому что сложно было разрываться между отношениями и постоянными перелётами.

Командиры воздушного судна чаще всего женятся на стюардессах

Командиры воздушного судна чаще всего женятся на стюардессах

«Быть замужем и работать — не получается. В нормальной семье муж заберёт с работы, если, конечно, это не командир воздушного судна и вы не работаете вместе в одной компании. Тогда в семье понимание». Татьяна говорит, что романы внутри коллектива случаются довольно часто, командиры воздушного судна практически все женаты, преимущественно на стюардессах. А с пассажирами романа точно не выйдет — нет времени ни познакомиться, ни пообщаться, остаются только визитки, которые выкидываются по прилёте в огромном количестве.

Будущий муж Татьяны никак не связан с авиацией, поэтому ему было тяжело отпускать её, ему не нравилась её работа, и на этой почве часто случались ссоры. Алексей сильно переживал, если задерживали рейс, всегда встречал любимую в любое время дня и ночи.

«Лёша прекратил всё это предложением выйти замуж и завести ребёнка. Если семья настоящая — совмещать точно не получится, а если отношения свободные или внутри компании — тогда шансы есть, — на тот момент они встречались всего около месяца, сразу начали жить вместе. Через полгода захотели ребенка. — Я через две недели поняла, что он будет моим мужем. Поделилась своей мыслью с сестрой и близкими, меня обсмеяли, конечно».

Татьяна и Алексей познакомились случайно — девушка попросила проводить её домой

Татьяна и Алексей познакомились случайно — девушка попросила проводить её домой

Татьяна понимала, что не сможет постоянно бросать семью и улетать, неделями быть в командировках, поэтому после декрета сразу уволилась. Вторая причина ухода — здоровье. «Я всё равно до пенсии не долетала бы, хотя оставалось всего 2,5 года. У меня было кислородное голодание на турбулентности и воздушных ямах, дышала в кислородных масках. Долго покрывать меня не смогли бы, и тренажёр плюс врачебная комиссия списали бы меня на землю».

Татьяна работала стюардессой с 2007 по 2014 год, из них 1,5 провела в декрете

Татьяна работала стюардессой с 2007 по 2014 год, из них 1,5 провела в декрете

Сейчас сибирячка работает дизайнером, увлекается дрифтом. Скучает по самолётам и говорит, что очень любит звук двигателей.

«После этой работы найти себя на земле сложно. И не я одна, у меня есть подруги, которые не нашли себя, уйдя с неба на землю», — заключает она.

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КОММЕНТАРИИ (281)

Инструктор OVB
26 июл 2019 в 00:44

Статья про девушку которая не хотела работать в авиации бортпроводником.
Статья про девушку которая боялась летать, но зачем-то летала.
Статья про девушку которая не понятно для чего появилась в новостной ленте.
Статья про девушку которая толком ничего не рассказала про свою профессию.
Статья про девушку которая не смогла совместить небо и семью, а если быть точнее послушала мужа.
Статья про девушку которая сейчас работает дизайнером.
Статья про девушку которая назвала неактуальные и непонятные категории начисления заработной платы кабинному экипажу.

С первых строк и так ясно что девушка минимум не очень комфортно себя будет чувствовать в самолете.
Профессия очень не для всех, но если ты из тех, кто живет небом, понимает и находит в себе силы, желание, тягу разбираться как устроен этот сложнейший технический мир авиации, то никогда не будешь отзываться подобным образом об этой профессии.
Катастрофы были, есть и к сожалению будут. Война интеллекта инженеров вкупе с огромным печальным опытом прошедших катастроф продолжается ежедневно и ежечасно. Если человек боится летать-это абсолютная норма. Стихия чужая и сложная. Но после прочтения статьи аэрофобам точно не станет легче зная, что некоторые бортпроводники ( которые обязаны обеспечивать абсолютную безопасность пассажиров на всех этапах полёта и руления) сами чувствуют себя не на своём месте.

Сергей
26 июл 2019 в 05:36

"Когда двигатель неисправен, и чтобы улететь, его запускают с помощью воздушно-силовой установки..." А когда двигатель исправен, его дровами и углем запускают? Господа журналисты, хватит своими страшилками пассажиров пугать! Вспомогательная силовая установка (а не так, как вы написали) как раз для того и существует, чтобы запускать двигатели, после поочередного запуска которых ВСУ можно отключать.

Пушистый хвост
26 июл 2019 в 01:03

Профессия через чур романтизирована современным искусством.
А так, о чем статья - непонятно. Для чего - непонятно.