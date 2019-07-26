Ветер сдует смог из Новосибирска

Новосибирские синоптики составили прогноз на выходные дни — сегодня в город должен прийти холодный фронт с ветром, который может сдуть смог от горящих лесов Красноярского края.

«Мы предполагаем, что постепенно информация будет меняться, мы полагаем, в целом в лучшую сторону», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцнтра Ренад Ягудин.



Сегодня должен подойти холодный атмосферный фронт с зарядами осадков с ливнями разной интенсивности и грозами.

«Ветер сменится на западный, северо-западный, и этот по идее смог должен всё-таки уйти на восток, юго-восток», — уточнил Ягудин.