Ветер сдует смог из Новосибирска

С начала недели из-за смога новосибирцы могли с трудом разглядеть противоположный берег Оби, но уже сегодня в город придёт ветер, который унесёт из города смог
Фото: Елена Громкова / НГС
Новосибирские синоптики составили прогноз на выходные дни — сегодня в город должен прийти холодный фронт с ветром, который может сдуть смог от горящих лесов Красноярского края.
«Мы предполагаем, что постепенно информация будет меняться, мы полагаем, в целом в лучшую сторону», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцнтра Ренад Ягудин.
Сегодня должен подойти холодный атмосферный фронт с зарядами осадков с ливнями разной интенсивности и грозами.
«Ветер сменится на западный, северо-западный, и этот по идее смог должен всё-таки уйти на восток, юго-восток», — уточнил Ягудин.
Сегодня ветер может достигать скорости до 14 м/с в порывах, а на выходных синоптики сильного ветра уже не ждут.
«27–28 числа мы предполагаем, что будем всё-таки располагаться в области повышенного атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны. Температурный фон во все эти дни примерно одного порядка — от 11 до 16 градусов ночью и от 21 до 27 градусов днём», — сказал Ягудин.
Смог в Новосибирске стоит с воскресенья. Накануне НГС в режиме онлайн рассказывал, как новосибирцы переживают задымлённость в городе. А прежде мы публиковали страшные видео из горящих районов Иркутской области и Красноярского края.