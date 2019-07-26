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Лето
Дым лесных пожаров над Новосибирском

Ветер сдует смог из Новосибирска

Дымка сменится дождями и небольшим похолоданием

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С начала недели из-за смога новосибирцы могли с трудом разглядеть противоположный берег Оби, но уже сегодня в город придёт ветер, который унесёт из города смог

Фото: Елена Громкова / НГС

Новосибирские синоптики составили прогноз на выходные дни — сегодня в город должен прийти холодный фронт с ветром, который может сдуть смог от горящих лесов Красноярского края.

«Мы предполагаем, что постепенно информация будет меняться, мы полагаем, в целом в лучшую сторону», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцнтра Ренад Ягудин.

Сегодня должен подойти холодный атмосферный фронт с зарядами осадков с ливнями разной интенсивности и грозами. 

«Ветер сменится на западный, северо-западный, и этот по идее смог должен всё-таки уйти на восток, юго-восток», — уточнил Ягудин.

Сегодня ветер может достигать скорости до 14 м/с в порывах, а на выходных синоптики сильного ветра уже не ждут.

«27–28 числа мы предполагаем, что будем всё-таки располагаться в области повышенного атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны. Температурный фон во все эти дни примерно одного порядка — от 11 до 16 градусов ночью и от 21 до 27 градусов днём», — сказал Ягудин.

Смог в Новосибирске стоит с воскресенья. Накануне НГС в режиме онлайн рассказывал, как новосибирцы переживают задымлённость в городе. А прежде мы публиковали страшные видео из горящих районов Иркутской области и Красноярского края

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КОММЕНТАРИИ (5)

Старушенция
26 июл 2019 в 07:34

От нас уйдёт, к другим придёт...
И отнюдь не все прогнозчики согласны, что сегодня и в ближайшие дни будет дождь. Поглядим!
Дожди нужны прежде всего там, где пожары. Э-э-эх!

Сергей
26 июл 2019 в 07:33

Ну если гидрометцентр сказал значит ничего не сбудется

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26 июл 2019 в 07:33

Природа очередной раз помогает людям, хотя они этого не заслуживают, по их отношению к ней .Ее милость не знает границ,на сей раз посылает ветер, чтобы хоть как-то людям дать перерыв, раз Москва с великими ушла в подполье.В выходные, значит, будем дышать полной грудью .Как красноярцы то там.