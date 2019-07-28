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    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

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Не женское это дело! Угадайте профессию, в которую не берут девушек (но это ненадолго)

Минтруд решил изменить правила приема женщин на работу — есть почти 500 профессий, куда их не берут

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Крановщиком женщина быть может? А кранмейстером?

Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Минтруд готовит изменения в законодательство, которое поможет женщинам найти работу: список запрещенных для слабого пола профессий планируют сократить почти в 4 раза к 2021 году. Прежний был принят еще в 2000 году и актуальность уже утратил, в том числе и благодаря развитию технологий. В новом перечне будет всего 98 профессий вместо 456: традиционно мужские коллективы могут пополниться прекрасными рыбачками, очаровательными машинистками электропоездов и хрупкими дальнобойщицами. 

Про эти запретные для девушек профессии говорят давно и много, а сможете ли вы разобраться, куда еще не пускают слабый пол, а где уже можно целыми днями проводить время в тесной компании парней? Попробуйте в нашем тесте: читайте названия профессий и угадывайте, женское ли это дело.

Монтажник геодезических знаков 

    Тракторист

      Кузнец

        Кондуктор грузовых поездов

          Телохранитель

            Пожарный 

              Вагранщик (обслуживает доменную печь)

                Обработчик шкур

                  Кранмейстер

                    Крановщик

                      Сварщик

                        Изготовитель деталей для медных духовых инструментов 

                          Парашютист

                            ТЕКСТ

                            ТЕГИ

                            профессияфеминисткиМинтруд

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