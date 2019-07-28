Не женское это дело! Угадайте профессию, в которую не берут девушек (но это ненадолго)

Минтруд готовит изменения в законодательство, которое поможет женщинам найти работу: список запрещенных для слабого пола профессий планируют сократить почти в 4 раза к 2021 году. Прежний был принят еще в 2000 году и актуальность уже утратил, в том числе и благодаря развитию технологий. В новом перечне будет всего 98 профессий вместо 456: традиционно мужские коллективы могут пополниться прекрасными рыбачками, очаровательными машинистками электропоездов и хрупкими дальнобойщицами.



Про эти запретные для девушек профессии говорят давно и много, а сможете ли вы разобраться, куда еще не пускают слабый пол, а где уже можно целыми днями проводить время в тесной компании парней? Попробуйте в нашем тесте: читайте названия профессий и угадывайте, женское ли это дело.