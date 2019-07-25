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Дороги и транспорт

Из-за ремонта рельсов на левом берегу закроются два трамвайных маршрута

Перекрытие движение продлится все выходные

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Под ограничение попали трамваи № 2 и № 8

Фото: Татьяна Фатеева

Два маршрута трамвая не будут ходить по городу два дня из-за ремонта путей — под ограничение попали трамваи № 2 и № 8, которые ходят в левобережье Новосибирска.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Движение трамваев закрывается на два дня — с 23:00 субботы, 27 июля, по 5:00 понедельника, 29 июля. 

«Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на улице Титова в районе дома № 179», — уточнили в мэрии.

Карта движения маршрутов № 2 и № 8

Карта движения маршрутов № 2 и № 8

Почти год назад дорожники уже перекрывали движение трамваев в Ленинском районе. Тогда движение закрывали также на два дня, однако власти запускали трамвай № 2 в объезд ремонтируемого участка.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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25 июл 2019 в 16:02

А что это так? Пуопа пригорела перед выборами,и Совхоз им. Ленина начал спешно «выращивать клубнику» для показухи?

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25 июл 2019 в 16:22

Я живу на правом берегу и мне нет никакого дела до левого берега. Я там вообще ни разу не был.