Из-за ремонта рельсов на левом берегу закроются два трамвайных маршрута

Под ограничение попали трамваи № 2 и № 8
Фото: Татьяна Фатеева
Два маршрута трамвая не будут ходить по городу два дня из-за ремонта путей — под ограничение попали трамваи
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Движение трамваев закрывается на два дня — с 23:00 субботы, 27 июля, по 5:00 понедельника, 29 июля.
«Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на улице Титова в районе дома
Почти год назад дорожники уже перекрывали движение трамваев в Ленинском районе. Тогда движение закрывали также на два дня, однако власти запускали трамвай