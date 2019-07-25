Из-за ремонта рельсов на левом берегу закроются два трамвайных маршрута

Два маршрута трамвая не будут ходить по городу два дня из-за ремонта путей — под ограничение попали трамваи № 2 и № 8 , которые ходят в левобережье Новосибирска.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Движение трамваев закрывается на два дня — с 23:00 субботы, 27 июля, по 5:00 понедельника, 29 июля.