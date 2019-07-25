Элджей вошёл в рейтинг самых успешных звёзд страны

Forbes выпустил рейтинг 40 самых успешных молодых звёзд России — на 13-м месте оказался рэпер из Новосибирска Элджей. Он заработал за год 1,5 миллиона долларов.

Рейтинг звёзд Forbes опубликовал сегодня утром. Журнал считал доходы звёзд, их упоминаемость в СМИ и соцсетях, после чего составлялся итоговый бал. По информации издания, доходы Элджея за год составили 1,5 миллиона долларов.

Его упоминания в СМИ превысили 15 тысяч, а в соцсетях он фигурировал более 1,6 миллиона раз. Его итоговый бал составил 25,14. Таким образом рэпер занял 13-е место. Следом за ним расположилась его девушка — блогер Анастасия Ивлеева — её доход составил 0,9 миллиона долларов. В списке самых успешных рэперов Элджей занял третье место, уступив только Басте и Тимати.