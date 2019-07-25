Элджей вошёл в рейтинг самых успешных звёзд страны

На тринадцатом месте оказался рэпер из Новосибирска Элджей
Фото: Алёна Золотухина / НГС
Forbes выпустил рейтинг 40 самых успешных молодых звёзд России — на 13-м месте оказался рэпер из Новосибирска Элджей. Он заработал за год 1,5 миллиона долларов.
Рейтинг звёзд Forbes опубликовал сегодня утром. Журнал считал доходы звёзд, их упоминаемость в СМИ и соцсетях, после чего составлялся итоговый бал. По информации издания, доходы Элджея за год составили 1,5 миллиона долларов.
Его упоминания в СМИ превысили 15 тысяч, а в соцсетях он фигурировал более 1,6 миллиона раз. Его итоговый бал составил 25,14. Таким образом рэпер занял 13-е место. Следом за ним расположилась его девушка — блогер Анастасия Ивлеева — её доход составил 0,9 миллиона долларов. В списке самых успешных рэперов Элджей занял третье место, уступив только Басте и Тимати.
Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк. Он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. В декабре он выпустил совместную песню с Коста Лакоста. Но всероссийскую известность ему принес сингл «Розовое вино», который исполнитель записал вместе с московским музыкантом Feduk.
В марте этого года Узенюк удивил поклонников песней без мата — лирический трек «Антидепрессанты» собрал почти 6 миллионов просмотров. Тогда поклонники посчитали, что музыкант посвятил его своей девушке Анастасии Ивлеевой. 8 марта исполнитель презентовал в соцсетях клип на ещё одну романтичную песню — California. Видеоролик собрал больше восьми миллионов просмотров.