На опасном перекрёстке у самой новой улицы Новосибирска поставят светофор

После постройки улицы Георгия Колонды перекрёсток улицы Фадеева и Рекордного переулка стал аварийно-опасным — только с начала 2019 года здесь произошло 15 ДТП, есть раненые, в том числе дети. Из-за этого местные жители и общественники неоднократно просили установить там светофор.

На опасном перекрёстке улиц Окружная и Фадеева в Калининском районе Новосибирска после десятков ДТП поставят светофор — поток машин здесь значительно вырос после строительства улицы Георгия Колонды, которая упирается в этот перекрёсток.

Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, на пересечении улиц собираются поставить светофор в этом году, перекрёсток станет регулируемым.

«В настоящее время проводятся процедуры торгов на право заключения муниципального контракта. Работы планируется выполнить в срок до 10 октября 2019 года», — говорится в ответе на запрос корреспондента.

Осенью 2018 года открыли второй скоростной участок улицы Георгия Колонды — на его постройку потратили 475 миллионов рублей. Заодно была реконструирована улица Окружная, переходящая в Фадеева, были обустроены тротуары, установлен новый светофор на пересечении Колонды и Окружной. Но на светофор на перекрёстке Фадеева и Рекордного переулка денег тогда не хватило.

Недавно редактор НГС.Авто Дмитрий Косенко поговорил с местными жителями, общественниками и представителями ГИБДД, чтобы выяснить, почему опасному перекрёстку нужен светофор.

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