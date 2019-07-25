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Дороги и транспорт

На опасном перекрёстке у самой новой улицы Новосибирска поставят светофор

За полгода в ДТП здесь попали больше 30 машин

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Новый светофор планируют поставить до 10 октября

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

На опасном перекрёстке улиц Окружная и Фадеева в Калининском районе Новосибирска после десятков ДТП поставят светофор — поток машин здесь значительно вырос после строительства улицы Георгия Колонды, которая упирается в этот перекрёсток. 

После постройки улицы Георгия Колонды перекрёсток улицы Фадеева и Рекордного переулка стал аварийно-опасным — только с начала 2019 года здесь произошло 15 ДТП, есть раненые, в том числе дети. Из-за этого местные жители и общественники неоднократно просили установить там светофор.

Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, на пересечении улиц собираются поставить светофор в этом году, перекрёсток станет регулируемым. 

«В настоящее время проводятся процедуры торгов на право заключения муниципального контракта. Работы планируется выполнить в срок до 10 октября 2019 года», — говорится в ответе на запрос корреспондента.

Осенью 2018 года открыли второй скоростной участок улицы Георгия Колонды — на его постройку потратили 475 миллионов рублей. Заодно была реконструирована улица Окружная, переходящая в Фадеева, были обустроены тротуары, установлен новый светофор на пересечении Колонды и Окружной. Но на светофор на перекрёстке Фадеева и Рекордного переулка денег тогда не хватило.

Недавно редактор НГС.Авто Дмитрий Косенко поговорил с местными жителями, общественниками и представителями ГИБДД, чтобы выяснить, почему опасному перекрёстку нужен светофор.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Сан Диего
25 июл 2019 в 16:27

Чинуши забрали всё себе в свои карманы. А чтобы светофор поставить, так денег нету. Только о себе думают.

Фото пользователя
25 июл 2019 в 16:26

Интересная картина. Столько времени у мэрии не было денег на светофор, а после статьи они вдруг нашлись.

greespy
25 июл 2019 в 16:26

Не прошло и года как говорится.
Не могу понять почему городские чинуши ждали пока разобьется 30 машин прежде чем поставить светофор.