Снова с дипломами: НГТУ вернул аккредитацию юристам и экономистам

НГТУ полтора года не мог выдавать дипломы государственного образца по некоторым гуманитарным специальностям
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Новосибирский государственный технический университет вернул себе аккредитацию по двум направлениям — будущих юристов и экономистов лишили диплома гособразца в начале прошлого года.
Это следует из заключения аккредитационной экспертизы на сайте Рособрнадзора. Согласно документу, проверку проводили в июне — по направлениям «юриспруденция» (бакалавриат) и «экономическая безопасность» (специалитет) установили соответствие образовательным стандартам.
НГТУ лишили аккредитации по этим и ещё семи направлениям в начале прошлого года — без диплома гособразца оставили больше двух тысяч студентов «туризма», «журналистики», «сервиса», «рекламы и связей с общественностью» и других направлений. В вузе отмечали, что проблемы, найденные Рособрнадзором, возникли из-за документов, а не реальных нарушений, и что они связаны, скорее, с массовой «зачисткой» гуманитарных направлений.
«Мы подавали на повторную аккредитацию только эти две образовательные программы, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов. — Другие программы, не прошедшие аккредитацию год назад, не подавались на повторную аккредитацию, и пока не известно, будут ли подаваться в дальнейшем. По каждой образовательной программе руководство университета принимает отдельное решение: некоторые программы могут быть в будущем поданы на повторную аккредитацию, но для этого потребуется дополнительная подготовка».
Недавно без аккредитации оставили некоторые направления Сибирского института международных отношений и регионоведения — десятки студентов перевели в другой вуз.