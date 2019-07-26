26 июля пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.16
eur 70.29
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.16
eur 70.29

Все новости

Все новости
Образование

Снова с дипломами: НГТУ вернул аккредитацию юристам и экономистам

Вуз на полтора года оставил гуманитариев без дипломов

Поделиться

143
Обсудить

НГТУ полтора года не мог выдавать дипломы государственного образца по некоторым гуманитарным специальностям 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирский государственный технический университет вернул себе аккредитацию по двум направлениям — будущих юристов и экономистов лишили диплома гособразца в начале прошлого года. 

Это следует из заключения аккредитационной экспертизы на сайте Рособрнадзора. Согласно документу, проверку проводили в июне — по направлениям «юриспруденция» (бакалавриат) и «экономическая безопасность» (специалитет) установили соответствие образовательным стандартам. 

НГТУ лишили аккредитации по этим и ещё семи направлениям в начале прошлого года — без диплома гособразца оставили больше двух тысяч студентов «туризма», «журналистики», «сервиса», «рекламы и связей с общественностью» и других направлений. В вузе отмечали, что проблемы, найденные Рособрнадзором, возникли из-за документов, а не реальных нарушений, и что они связаны, скорее, с массовой «зачисткой» гуманитарных направлений. 

«Мы подавали на повторную аккредитацию только эти две образовательные программы, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов. — Другие программы, не прошедшие аккредитацию год назад, не подавались на повторную аккредитацию, и пока не известно, будут ли подаваться в дальнейшем. По каждой образовательной программе руководство университета принимает отдельное решение: некоторые программы могут быть в будущем поданы на повторную аккредитацию, но для этого потребуется дополнительная подготовка».

Недавно без аккредитации оставили некоторые направления Сибирского института международных отношений и регионоведения — десятки студентов перевели в другой вуз.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

НГТУаккредитация

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!