Снова с дипломами: НГТУ вернул аккредитацию юристам и экономистам

Новосибирский государственный технический университет вернул себе аккредитацию по двум направлениям — будущих юристов и экономистов лишили диплома гособразца в начале прошлого года.

Это следует из заключения аккредитационной экспертизы на сайте Рособрнадзора. Согласно документу, проверку проводили в июне — по направлениям «юриспруденция» (бакалавриат) и «экономическая безопасность» (специалитет) установили соответствие образовательным стандартам.

НГТУ лишили аккредитации по этим и ещё семи направлениям в начале прошлого года — без диплома гособразца оставили больше двух тысяч студентов «туризма», «журналистики», «сервиса», «рекламы и связей с общественностью» и других направлений. В вузе отмечали, что проблемы, найденные Рособрнадзором, возникли из-за документов, а не реальных нарушений, и что они связаны, скорее, с массовой «зачисткой» гуманитарных направлений.