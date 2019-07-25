На гостинице «Центральной» начали рисовать огромный портрет Стива Джобса

Прибывших в отель (вход в который находится теперь во дворе) будет встречать Стив Джобс
Фото: Стас Соколов / НГС
На стене новосибирской гостиницы «Центральная» начали рисовать портрет создателя компании Apple Стива Джобса.
Рисунок размером в два этажа наносят на торец здания со стороны Первомайского сквера. Ранее здесь находился салон по ремонту гаджетов Apple, который сейчас закрыт на ремонт, а ещё раньше — общественный туалет.
Это не первые коммерческие граффити на здании. На прошлой неделе на входе в салон магазина для взрослых появилось изображение «Дон Жуана» и пары котиков. А на одной из стен трансформаторной подстанции, расположенной во дворе гостиницы, сейчас нарисован столб с указателями, на которых перечислено большинство заведений-арендаторов отеля.
В целом гостиница «Центральная» и пространство за ней становятся центром творчества новосибирских уличных художников. В 2016 году назад здесь появилась надпись «Я из Сибири», ставшая одним из самых популярных мест для селфи в городе. Потом эти граффити заменили другим рисунком и перенесли на другую стену.