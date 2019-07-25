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На гостинице «Центральной» начали рисовать огромный портрет Стива Джобса

Ранее там нарисовали ещё и целующихся котиков

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Прибывших в отель (вход в который находится теперь во дворе) будет встречать Стив Джобс

Фото: Стас Соколов / НГС

На стене новосибирской гостиницы «Центральная» начали рисовать портрет создателя компании Apple Стива Джобса.

Рисунок размером в два этажа наносят на торец здания со стороны Первомайского сквера. Ранее здесь находился салон по ремонту гаджетов Apple, который сейчас закрыт на ремонт, а ещё раньше — общественный туалет. 

На прошлой неделе на этом же здании нарисовали композицию на тему любви и страсти

На прошлой неделе на этом же здании нарисовали композицию на тему любви и страсти

Это не первые коммерческие граффити на здании. На прошлой неделе на входе в салон магазина для взрослых появилось изображение «Дон Жуана» и пары котиков. А на одной из стен трансформаторной подстанции, расположенной во дворе гостиницы, сейчас нарисован столб с указателями, на которых перечислено большинство заведений-арендаторов отеля. 

В целом гостиница «Центральная» и пространство за ней становятся центром творчества новосибирских уличных художников. В 2016 году назад здесь появилась надпись «Я из Сибири», ставшая одним из самых популярных мест для селфи в городе. Потом эти граффити заменили другим рисунком и перенесли на другую стену. 

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КОММЕНТАРИИ (10)

Уринотерапевт & ebm
25 июл 2019 в 13:48

Лучше бы написали про то, что Джобс слишком поздно обратился к официальной медицине. Возможно это будет кому-то полезно, всяким антипрививочникам, сыроедам, веганам и прочим альтернативщикам и мракобесам.

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25 июл 2019 в 13:57

вроде сносить собирались.
здание гостиницы.
к чорту котиков и Джобса .
будет яркий и милый Мария Ра на этом месте

Фото пользователя
25 июл 2019 в 13:53

Людям реально заняться нечем.