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Город

В некрополе около мэрии восстановят надгробие, которое разбили вандалы

На ремонт всего сквера Героев Революции потратят до 2,5 миллиона рублей

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В июне неизвестные разбили на части каменную плиту над братской могилой революционеров

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В центре Новосибирска отремонтируют сквер Героев Революции рядом с мэрией и Домом Ленина — в июне вандалы разбили на части каменную плиту над братской могилой революционеров.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок сегодня, 25 июля. Закупку проводит муниципальное предприятие «Горзеленхоз». Начальная цена контракта на выполнение ремонтных работ — 2,5 миллиона рублей. 

Согласно тексту документов, в сквере сделают гранитную плитку, отреставрируют монумент-факел, стену «Сквер героев», установят новые оградки, заменят бордюры, восстановят разбитую вандалами мемориальную плиту, а также мемориальные плиты на групповом захоронении. Также с бюстов уберут надписи, которые оставили вандалы.

Сломанную мемориальную плиту обтянули полиэтиленом

Сломанную мемориальную плиту обтянули полиэтиленом

Разбитое надгробие обнаружили в середине июня. Тогда «Горзеленхоз» написал в полицию заявление, а в МВД возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Позднее мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что в сквере появятся видеокамеры, а разбитую плиту отреставрируют. Стоит отметить, что пока в тексте закупки информация об установке видеокамер не фигурирует.

В июле хулиганы испортили стелу с портретами погибших в Афганистане военных в Павловском сквере Новосибирска — глубокие порезы на фотографиях заметила местная жительница.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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25 июл 2019 в 13:30

Дождался сквер Героев революции наконец свежего взгляда на свой внешний вид, ну и то что натворили вандалы надо исправить конечно.Стоящее дело! Камеры тоже хорошо, но это скорее для внутреннего спокойствия, самих вандалов. походу ничего не остановит, у них разве мозг есть,,а если его нет то и камеры не воспримут никак

Фото пользователя
25 июл 2019 в 13:25

"восстановят разбитую вандалами мемориальную плиту, а также мемориальные плиты на групповом захоронении" на керомогранитные я надеюсь?

Фото пользователя
25 июл 2019 в 13:29

"вандалы разбили на части каменную плиту над братской могилой революционеров."
Сволочи. Кто это сделал- сволочи и гады.
У этих ... нет ни памяти, ни совести, ни чести, ни уважения к нашим достойным предкам и к нашей истории.

А я там был ещё в восьмидесятых, в первый раз, со школьной экскурсией.
И цветы ИМ положил на их могилу и в Память! Я помню!
...