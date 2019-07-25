В некрополе около мэрии восстановят надгробие, которое разбили вандалы

В июне неизвестные разбили на части каменную плиту над братской могилой революционеров
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В центре Новосибирска отремонтируют сквер Героев Революции рядом с мэрией и Домом Ленина — в июне вандалы разбили на части каменную плиту над братской могилой революционеров.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок сегодня, 25 июля. Закупку проводит муниципальное предприятие «Горзеленхоз». Начальная цена контракта на выполнение ремонтных работ — 2,5 миллиона рублей.
Согласно тексту документов, в сквере сделают гранитную плитку, отреставрируют монумент-факел, стену «Сквер героев», установят новые оградки, заменят бордюры, восстановят разбитую вандалами мемориальную плиту, а также мемориальные плиты на групповом захоронении. Также с бюстов уберут надписи, которые оставили вандалы.
Разбитое надгробие обнаружили в середине июня. Тогда «Горзеленхоз» написал в полицию заявление, а в МВД возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».
Позднее мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что в сквере появятся видеокамеры, а разбитую плиту отреставрируют. Стоит отметить, что пока в тексте закупки информация об установке видеокамер не фигурирует.
В июле хулиганы испортили стелу с портретами погибших в Афганистане военных в Павловском сквере Новосибирска — глубокие порезы на фотографиях заметила местная жительница.