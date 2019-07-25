В некрополе около мэрии восстановят надгробие, которое разбили вандалы

В центре Новосибирска отремонтируют сквер Героев Революции рядом с мэрией и Домом Ленина — в июне вандалы разбили на части каменную плиту над братской могилой революционеров.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок сегодня, 25 июля. Закупку проводит муниципальное предприятие «Горзеленхоз». Начальная цена контракта на выполнение ремонтных работ — 2,5 миллиона рублей.

Согласно тексту документов, в сквере сделают гранитную плитку, отреставрируют монумент-факел, стену «Сквер героев», установят новые оградки, заменят бордюры, восстановят разбитую вандалами мемориальную плиту, а также мемориальные плиты на групповом захоронении. Также с бюстов уберут надписи, которые оставили вандалы.