«Что за дым сейчас»: новосибирцы бросились искать информацию о смоге в поисковиках

Новосибирцы активно ищут информацию о смоге и пожарах в интернете: по информации «Яндекса», всплеск таких запросов пришёлся на 22 июля, то есть в день, когда дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошёл до города.

По данным «Яндекс.Терминала», запрос по этой теме — смог в новосибирске — сразу же оказался на первом месте.

Кроме того, поисковые запросы выглядели так: «Что за дым в Новосибирске сейчас», «Пожар в Новосибирске сейчас», «Пожар в Красноярске сейчас», «Запах гари в Новосибирске сегодня», «Туман в Новосибирске сегодня», «Дымка в Новосибирске 21 июля».