«Что за дым сейчас»: новосибирцы бросились искать информацию о смоге в поисковиках

Врачи советуют новосибирцам реже бывать на улице из-за смога
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирцы активно ищут информацию о смоге и пожарах в интернете: по информации «Яндекса», всплеск таких запросов пришёлся на 22 июля, то есть в день, когда дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошёл до города.
По данным «Яндекс.Терминала», запрос по этой теме — смог в новосибирске — сразу же оказался на первом месте.
Кроме того, поисковые запросы выглядели так: «Что за дым в Новосибирске сейчас», «Пожар в Новосибирске сейчас», «Пожар в Красноярске сейчас», «Запах гари в Новосибирске сегодня», «Туман в Новосибирске сегодня», «Дымка в Новосибирске 21 июля».
Новосибирск заволокло дымкой с запахом гари в воскресенье 21 июля. В тот день CityAir оценивал загрязнение воздуха на 8 баллов из 10 — сегодня утром, по данным этого сервиса, уровень загрязнений снова поднялся до такого, несмотря на то что вчера Роспотребнадзор назвал новосибирский воздух чистым. НГС ведёт онлайн-трансляцию о жизни в городе, который окутал смог.