25 июля четверг
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.12
eur 70.32
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.12
eur 70.32

Все новости

Все новости
Город
Дым лесных пожаров над Новосибирском
Подробности

«Что за дым сейчас»: новосибирцы бросились искать информацию о смоге в поисковиках

Всплеск запросов в «Яндексе» пришёлся на 22 июля

Поделиться

1 740
20 Обсудить

Врачи советуют новосибирцам реже бывать на улице из-за смога

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирцы активно ищут информацию о смоге и пожарах в интернете: по информации «Яндекса», всплеск таких запросов пришёлся на 22 июля, то есть в день, когда дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошёл до города.

По данным «Яндекс.Терминала», запрос по этой теме — смог в новосибирске — сразу же оказался на первом месте.

Кроме того, поисковые запросы выглядели так: «Что за дым в Новосибирске сейчас», «Пожар в Новосибирске сейчас», «Пожар в Красноярске сейчас», «Запах гари в Новосибирске сегодня», «Туман в Новосибирске сегодня», «Дымка в Новосибирске 21 июля».

В «Яндексе» всплеск поискового интереса оценивается по шкале в 100 баллов: смог в Новосибирске набрал 82 из 100 возможных в период с воскресенья на понедельник&nbsp;

В «Яндексе» всплеск поискового интереса оценивается по шкале в 100 баллов: смог в Новосибирске набрал 82 из 100 возможных в период с воскресенья на понедельник 

Новосибирск заволокло дымкой с запахом гари в воскресенье 21 июля. В тот день CityAir оценивал загрязнение воздуха на 8 баллов из 10 — сегодня утром, по данным этого сервиса, уровень загрязнений снова поднялся до такого, несмотря на то что вчера Роспотребнадзор назвал новосибирский воздух чистым. НГС ведёт онлайн-трансляцию о жизни в городе, который окутал смог.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

лесные пожарысмогдымКрасноярский край

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (20)

Фото пользователя
25 июл 2019 в 13:36

Зашел на пару федеральных новостных сайтов. Про пожары ни слова везде Зеленский, Зеленский, Зеленский... не могу понять в какой стране мы живем?

Фото пользователя
25 июл 2019 в 13:40

Че толку мучить Поисковик, он все равно ни ответит на важный вопрос, когда это прекратится.И когда все-таки ВВ заговорит, очень интересно узнать его веское слово по этой экокатастрофе, сколько ждать то ..

Фото пользователя
25 июл 2019 в 13:39

Позорники дикошарые...