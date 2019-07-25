Даже медведи из леса бегут: живущие рядом с горящей тайгой сибиряки рассказали, что там творится

На улицах Туры из-за смога не видно даже малоэтажные дома
Фото: житель Туры
Из-за сильных лесных пожаров в Сибири дикие звери начали заходить в населённые пункты, а на улицах посёлков дышать ещё сложнее, чем в Новосибирске.
Дым от пожаров дошёл до Новосибирска на выходных, сегодня в городе смог стал особенно плотным — НГС ведёт онлайн-репортаж о жизни в городе, который окутал смог. Накануне НГС публиковал страшные видео из горящих районов Иркутской области и Красноярского края.
По словам жителей Эвенкии, района на севере Красноярского края, в сёлах и посёлках сейчас невозможно дышать. Корреспондент НГС поговорила с жителями посёлков и сёл, которые живут максимально близко к эпицентрам лесных пожаров в Красноярском крае.
«Мы здесь общаемся, у кого что происходит в соседних посёлках. В Байките медведь выбежал. А что с ними сделать? Одна девушка пишет, что на весь посёлок только у одного мужчины есть лицензия. По берегам реки в Туре, у нас есть такой островок в реке, бегают животные, они идут с тайги — медведи, олени, но в основном медведи. Самолёты сейчас не летают, потому что дымка стоит, приземлиться не могут. Смог уже недели две стоит, но сейчас очень сильное задымление — неделю назад ещё взлетали и садились самолёты. Люди ходят в масках, задыхаются. В доме нельзя дышать — дверь или окно открываешь, и всё в дом. Никаких кондиционеров в домах у нас нет, посёлок ведь у нас такой маленький», — рассказала одна из жительниц посёлка Тура Ольга.
В справочном бюро авиакомпании «КрасАвиа», самолёты которой базируются в аэропорту «Горный» посёлка Тура, сообщили, что сегодня аэропорт работает.
В бюджетных учреждениях сокращают продолжительность рабочего дня — сотрудников отпускают домой на час раньше, но официальной причины не называют. Информацию о сокращённом рабочем дне корреспонденту НГС подтвердили сразу несколько жителей Эвенкии.
«Дышать вообще невозможно. Пожары не сильно рядом, но ветер несёт всё сюда. Сильно пахнет. У бюджетных организаций сокращают [рабочий день] на час, у "коммерсантов" — нет», — добавила Татьяна из Туры.
Жители Эвенкии говорят, что, по прогнозам погоды, сегодня у них должно быть +27 и солнечно, однако из-за плотного смога температура намного ниже. Такой же эффект, сравнимый с ядерной зимой, накануне заметили и в Новосибирске.
Как рассказывают жители Туруханска, там ситуации не лучше — сегодня дымка рассеялась после ночной грозы.
«Ночью была сильная гроза, дождь и сегодня дыма немного, два дня назад стояла сильнее. На улице запаха не было, но в зданиях пахло гарью, накапливалось», — описывает последние дни Елена из Туруханска Однако некоторые односельчане говорят, что местами ощущали запах горящих елей.
«Смог есть и гарью пахнет. Позавчера сильнее пахло, знаете, прям елью пахло горящей или сосной. Сейчас то ли пасмурно, то ли дым стоит, неба не видно»,— рассказали корреспонденту НГС житель Туруханска.
Дым от лесных пожаров пришёл в Новосибирск ещё на выходных, но только утром 25 июля на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали опасный воздух — уровень загрязнений достиг 8 из 10 баллов.
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