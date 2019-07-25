Даже медведи из леса бегут: живущие рядом с горящей тайгой сибиряки рассказали, что там творится

Из-за сильных лесных пожаров в Сибири дикие звери начали заходить в населённые пункты, а на улицах посёлков дышать ещё сложнее, чем в Новосибирске. Дым от пожаров дошёл до Новосибирска на выходных, сегодня в городе смог стал особенно плотным — НГС ведёт онлайн-репортаж о жизни в городе, который окутал смог. Накануне НГС публиковал страшные видео из горящих районов Иркутской области и Красноярского края.

По словам жителей Эвенкии, района на севере Красноярского края, в сёлах и посёлках сейчас невозможно дышать. Корреспондент НГС поговорила с жителями посёлков и сёл, которые живут максимально близко к эпицентрам лесных пожаров в Красноярском крае.

«Мы здесь общаемся, у кого что происходит в соседних посёлках. В Байките медведь выбежал. А что с ними сделать? Одна девушка пишет, что на весь посёлок только у одного мужчины есть лицензия. По берегам реки в Туре, у нас есть такой островок в реке, бегают животные, они идут с тайги — медведи, олени, но в основном медведи. Самолёты сейчас не летают, потому что дымка стоит, приземлиться не могут. Смог уже недели две стоит, но сейчас очень сильное задымление — неделю назад ещё взлетали и садились самолёты. Люди ходят в масках, задыхаются. В доме нельзя дышать — дверь или окно открываешь, и всё в дом. Никаких кондиционеров в домах у нас нет, посёлок ведь у нас такой маленький», — рассказала одна из жительниц посёлка Тура Ольга. В справочном бюро авиакомпании «КрасАвиа», самолёты которой базируются в аэропорту «Горный» посёлка Тура, сообщили, что сегодня аэропорт работает.

Так сейчас выглядит небо в посёлке Тура в Эвенкии Фото: житель Туры

В бюджетных учреждениях сокращают продолжительность рабочего дня — сотрудников отпускают домой на час раньше, но официальной причины не называют. Информацию о сокращённом рабочем дне корреспонденту НГС подтвердили сразу несколько жителей Эвенкии.

«Дышать вообще невозможно. Пожары не сильно рядом, но ветер несёт всё сюда. Сильно пахнет. У бюджетных организаций сокращают [рабочий день] на час, у "коммерсантов" — нет», — добавила Татьяна из Туры.

Вид с одного и того же окна на Туру в ясный день и сегодня Фото 1: житель Туры Фото 2: житель Туры

Жители Эвенкии говорят, что, по прогнозам погоды, сегодня у них должно быть +27 и солнечно, однако из-за плотного смога температура намного ниже. Такой же эффект, сравнимый с ядерной зимой, накануне заметили и в Новосибирске.

В Туре из-за дымки не видно реки и противоположного берега Фото: жители Туры

Как рассказывают жители Туруханска, там ситуации не лучше — сегодня дымка рассеялась после ночной грозы. «Ночью была сильная гроза, дождь и сегодня дыма немного, два дня назад стояла сильнее. На улице запаха не было, но в зданиях пахло гарью, накапливалось», — описывает последние дни Елена из Туруханска Однако некоторые односельчане говорят, что местами ощущали запах горящих елей. «Смог есть и гарью пахнет. Позавчера сильнее пахло, знаете, прям елью пахло горящей или сосной. Сейчас то ли пасмурно, то ли дым стоит, неба не видно»,— рассказали корреспонденту НГС житель Туруханска.