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Дороги и транспорт

Автоинспекторы пришли на площадь Ленина за непристёгнутыми водителями с телефонами в руках

Во время акции инспекторы оштрафовали 15 водителей, забывших о ремне безопасности

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Акция началась в 11 часов утра

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём в четверг, 25 июля, в Новосибирске автоинспекторы вышли на площадь Ленина, чтобы найти непристёгнутых водителей.

ГИБДД провела акцию «Новосибирск, пристегнись!» — для этого на площади поставили специальный баннер для водителей. На месте работали четыре инспектора: они останавливали как пристёгнутых, так и непристёгнутых водителей.

«Призывали водителей пристёгивать ремнём безопасности как себя, так и пассажиров. Также привлекали к ответственности водителей, которые при движении разговаривал по телефону», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

За час работы сотрудники ГИБДД оштрафовали 15 человек за ремни безопасности и разговор по телефону без гарнитуры.

«Также останавливали тех водителей, которые подавали пример другим водителям: были пристёгнуты ремнями безопасности, у которых были пристёгнуты пассажиры. У нас был заранее баннер приготовлен с хештегом "Пристегнись, Новосибирск!". Они оставляли свои пожелания другим участникам дорожного движения, чтобы всё-таки их движение было безопасно», — рассказал Савченков.

Густаво Зырянов

Инспекторы останавливали и тех водителей, кто ехал пристёгнутым

Инспекторы останавливали и тех водителей, кто ехал пристёгнутым

Савченков уточнил, что за прошлый год инспекторы составили 67 административных протоколов на водителей, говоривших по телефону за рулём, а за этот год — уже 300.

По нарушениям с ремнями безопасности за прошлый год было 1094 протокола, а за этот год — уже 1741.

На баннере оставили надписи 30 человек

На баннере оставили надписи 30 человек

Надписи были посвящены безопасности

Надписи были посвящены безопасности

Также инспекторы остановили мотоциклиста. Для такого транспорта показатель безопасности — шлем

Также инспекторы остановили мотоциклиста. Для такого транспорта показатель безопасности — шлем

На прошлой неделе автоинспекторы проверяли детские автобусы и нашли шесть с серьёзными поломками. А до этого ГИБДД объявила охоту на машины со слишком яркими фарами.

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КОММЕНТАРИИ (6)

25 июл 2019 в 15:22

А пристегнутых останавливать какие основания были?

reCAPTCHA
25 июл 2019 в 15:18

какая та ужасающая журналистика, в заголовках : пришли, побежали, ринулись. ..ограниченный запас слово сочетаний:

василь
25 июл 2019 в 15:29

Пристёгиваются и не разговаривают по телефону таких еденицы! За час поймали 15 водителей. Плохо работаете сотрудники дпс!