Автоинспекторы пришли на площадь Ленина за непристёгнутыми водителями с телефонами в руках

Днём в четверг, 25 июля, в Новосибирске автоинспекторы вышли на площадь Ленина, чтобы найти непристёгнутых водителей. ГИБДД провела акцию «Новосибирск, пристегнись!» — для этого на площади поставили специальный баннер для водителей. На месте работали четыре инспектора: они останавливали как пристёгнутых, так и непристёгнутых водителей. «Призывали водителей пристёгивать ремнём безопасности как себя, так и пассажиров. Также привлекали к ответственности водителей, которые при движении разговаривал по телефону», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.



За час работы сотрудники ГИБДД оштрафовали 15 человек за ремни безопасности и разговор по телефону без гарнитуры.

«Также останавливали тех водителей, которые подавали пример другим водителям: были пристёгнуты ремнями безопасности, у которых были пристёгнуты пассажиры. У нас был заранее баннер приготовлен с хештегом "Пристегнись, Новосибирск!". Они оставляли свои пожелания другим участникам дорожного движения, чтобы всё-таки их движение было безопасно», — рассказал Савченков.

Густаво Зырянов

Инспекторы останавливали и тех водителей, кто ехал пристёгнутым Фото: Густаво Зырянов / НГС

Савченков уточнил, что за прошлый год инспекторы составили 67 административных протоколов на водителей, говоривших по телефону за рулём, а за этот год — уже 300. По нарушениям с ремнями безопасности за прошлый год было 1094 протокола, а за этот год — уже 1741.

На баннере оставили надписи 30 человек Фото: Густаво Зырянов / НГС

Надписи были посвящены безопасности Фото: Густаво Зырянов / НГС

Также инспекторы остановили мотоциклиста. Для такого транспорта показатель безопасности — шлем Фото: Густаво Зырянов / НГС