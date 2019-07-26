Новосибирский застройщик купил квартиру в доме Янки Дягилевой

Соседние дома на Ядринцевской, 61 и Семьи Шамшиных, 43 а — одни из последних сохранившихся частных домов в квартале
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирская компания «Главное звено» стала владельцем одной из квартир в доме на улице Ядринцевская, 61 — частный дом известен тем, что в нём жила Янка Дягилева.
По сведениям выписки ЕГРН, которая есть в распоряжении НГС, компания стала собственником квартиры 19 июля 2019 года. С января 2019 года эта квартира принадлежала другой компании — «Сирень», а та в свою очередь выкупила её у семьи новосибирцев.
Обе компании, по данным «Контур.Фокус», являются застройщиками и генеральными подрядчиками и принадлежат Алексею Капустину. Он также владеет рядом компаний, входящих в новосибирскую строительную группу «Расцветай».
«Да, действительно, одна из квартир на ул. Ядринцевская, 61 принадлежит компании "Главное Звено", а с января по июль ей владела компания "Сирень". В настоящее время компания "Главное Звено", являясь собственником квартиры в доме на ул. Ядринцевская, 61, прорабатывает вопрос по сохранению этого жилого объекта», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГК «Расцветай».
По информации управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, все квартиры в доме Ядринцевской, 61 находятся в частной собственности. За разрешениями на новое строительство на участке с домом Янки Дягилевой в мэрию никто не обращался, добавили в пресс-центре со ссылкой на управление архитектурно-строительной инспекции.
Возможный снос дома, где жила рок-певица Янка Дягилева, обсуждается уже несколько лет. Сторонники сохранения дома опасаются за его судьбу, поскольку памятником он не признан. В частности, два года назад владивостокский писатель Василий Авченко писал о необходимости спасти дом — по его мнению, он имеет не только локальное сибирское значение.
При этом конкретных планов по сносу пока не заявлялось, хотя такая перспектива была одной из причин для длительного согласования мемориальной доски Янки Дягилевой на фасаде.