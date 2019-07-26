Новосибирский застройщик купил квартиру в доме Янки Дягилевой

Новосибирская компания «Главное звено» стала владельцем одной из квартир в доме на улице Ядринцевская, 61 — частный дом известен тем, что в нём жила Янка Дягилева.



По сведениям выписки ЕГРН, которая есть в распоряжении НГС, компания стала собственником квартиры 19 июля 2019 года. С января 2019 года эта квартира принадлежала другой компании — «Сирень», а та в свою очередь выкупила её у семьи новосибирцев.



Обе компании, по данным «Контур.Фокус», являются застройщиками и генеральными подрядчиками и принадлежат Алексею Капустину. Он также владеет рядом компаний, входящих в новосибирскую строительную группу «Расцветай».

