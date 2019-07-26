26 июля пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 63.16
eur 70.29
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 63.16
eur 70.29

Все новости

Все новости
Недвижимость
Подробности

Новосибирский застройщик купил квартиру в доме Янки Дягилевой

В компании уверяют, что частный дом на Ядринцевской не снесут, а спасут

Поделиться

1 837
10 Обсудить

Соседние дома на Ядринцевской, 61 и Семьи Шамшиных, 43 а — одни из последних сохранившихся частных домов в квартале

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирская компания «Главное звено» стала владельцем одной из квартир в доме на улице Ядринцевская, 61 — частный дом известен тем, что в нём жила Янка Дягилева.

По сведениям выписки ЕГРН, которая есть в распоряжении НГС, компания стала собственником квартиры 19 июля 2019 года. С января 2019 года эта квартира принадлежала другой компании — «Сирень», а та в свою очередь выкупила её у семьи новосибирцев.

Обе компании, по данным «Контур.Фокус», являются застройщиками и генеральными подрядчиками и принадлежат Алексею Капустину. Он также владеет рядом компаний, входящих в новосибирскую строительную группу «Расцветай».

«Да, действительно, одна из квартир на ул. Ядринцевская, 61 принадлежит компании "Главное Звено", а с января по июль ей владела компания "Сирень". В настоящее время компания "Главное Звено", являясь собственником квартиры в доме на ул. Ядринцевская, 61, прорабатывает вопрос по сохранению этого жилого объекта», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГК «Расцветай». 

По информации управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, все квартиры в доме Ядринцевской, 61 находятся в частной собственности. За разрешениями на новое строительство на участке с домом Янки Дягилевой в мэрию никто не обращался, добавили в пресс-центре со ссылкой на управление архитектурно-строительной инспекции.

Возможный снос дома, где жила рок-певица Янка Дягилева, обсуждается уже несколько лет. Сторонники сохранения дома опасаются за его судьбу, поскольку памятником он не признан. В частности, два года назад владивостокский писатель Василий Авченко писал о необходимости спасти дом — по его мнению, он имеет не только локальное сибирское значение.

При этом конкретных планов по сносу пока не заявлялось, хотя такая перспектива была одной из причин для длительного согласования мемориальной доски Янки Дягилевой на фасаде.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Янка ДягилевановостройкиГК «Расцветай»

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (10)

Al777
26 июл 2019 в 18:23

Давно пора снести, большинство и не знают кто эта Янка. Сколько ещё тогда бараков и избушек придется сохранять если вспомнить всех новосибирских знаменитостей подобного уровня.

любитель многоэтажек
26 июл 2019 в 18:22

Я знаю, что моё мнение непопулярно, но незачем из центра города устраивать деревню. Как и в целом, город - не дервня, это город. Кому не нравится - езжайте в деревни, в чём проблема-то - дёшево и сердито выйдет.

А Семьи Шамшиных преображается в самом лучшем ключе - много новых, красивых домов уже построено на ней. Не стоит останавливаться этот процесс. Пусть Новосибирск станет похожим на лучшие города Востока и Запада.

При всём уважении к фанам Янки (я хоть и не из их числа, но из сочувствующих) - хватит переживать за этот дом. Лучше сохраните память в душе. А лучше - сделайте музей в приличном месте, чтобы новосибирский рок не ассоциировался со старыми, страшными домами в ужасном состоянии. Так будет лучше всем.

Фото пользователя
26 июл 2019 в 18:21

Дягилева - это круто. Но у дома вид ужасный. Если его таким оставлять, то лучше снести.