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  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

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    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

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usd 63.12
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Все новости Новосибирска в вашем смартфоне: показываем в картинках, как обновилось приложение NGS.RU

Читайте статьи, смотрите фоторепортажи и видео, комментируйте новости, присылайте свои сообщения

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В обновлённом приложении для «айфонов» можно выбрать тёмную тему 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня, 25 июля, вышла новая, обновлённая версия мобильного приложения НГС для iOS. Наглядно показываем нашим читателям, что изменилось в приложении.

Скачать приложение можно по ссылке.

Что изменилось в новом приложении?

Мы полностью обновили приложение и изменили дизайн. Теперь он красивый и современный, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок.

Самые главные улучшения:

  • переключение интерфейса на тёмную тему;


  • определение вашего местоположения в «Погоде»;


  • отдельные виджеты «Курсы валют» и «Погода».
После установки приложения на смартфон увидите стартовую страницу

После установки приложения на смартфон увидите стартовую страницу

И список всех новостей. Под каждой указаны дата, время публикации, количество просмотров и комментариев

И список всех новостей. Под каждой указаны дата, время публикации, количество просмотров и комментариев

Зайдите в раздел «Профиль» (значок с силуэтом человечка внизу). Здесь вы можете загрузить аватар, выбрать подходящий вам размер шрифта и цветовую тему&nbsp;— светлую или тёмную

Зайдите в раздел «Профиль» (значок с силуэтом человечка внизу). Здесь вы можете загрузить аватар, выбрать подходящий вам размер шрифта и цветовую тему — светлую или тёмную

Тёмная тема выглядит так. В любой момент вы можете вернуться на «светлую сторону», если захотите

Тёмная тема выглядит так. В любой момент вы можете вернуться на «светлую сторону», если захотите

Приложение запросит разрешение на использование вашей геопозиции. Жмите «Разрешить», чтобы получать актуальные данные о погоде, где бы вы ни находились

Приложение запросит разрешение на использование вашей геопозиции. Жмите «Разрешить», чтобы получать актуальные данные о погоде, где бы вы ни находились

Во вкладке про финансы сможете выбрать наиболее выгодный вариант покупки-продажи валюты в конкретный день

Во вкладке про финансы сможете выбрать наиболее выгодный вариант покупки-продажи валюты в конкретный день

Ещё мы сделали профиль пользователя, чтобы вы могли регистрироваться, восстанавливать пароль, редактировать свою аватарку и данные, не выходя из приложения, и сделали переход из списка комментариев в профиль комментатора (можно посмотреть, что он обсуждал в других материалах).

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии, и знакомьтесь с другими комментаторами

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии, и знакомьтесь с другими комментаторами

Присылать свои новости в редакцию стало ещё проще! Теперь вы можете поделиться фото и текстом из других приложений и отправить их в редакцию. Активируйте наше новое расширение в списке доступных действий, и действие «Прислать новость» будет доступно в камере, фото и других приложениях.

Вы стали очевидцем серьезного происшествия? У вас есть интересная и важная новость для жителей Новосибирска или вы сделали любопытный кадр или сняли видео? Зайдите в свой профиль в приложении и сообщите нам об этом

Вы стали очевидцем серьезного происшествия? У вас есть интересная и важная новость для жителей Новосибирска или вы сделали любопытный кадр или сняли видео? Зайдите в свой профиль в приложении и сообщите нам об этом

Можете выбрать одну или несколько любимых рубрик. Нашли интересный материал, но нет времени прочитать его прямо сейчас? Добавьте в «Избранное», чтобы вернуться к нему позже

Можете выбрать одну или несколько любимых рубрик. Нашли интересный материал, но нет времени прочитать его прямо сейчас? Добавьте в «Избранное», чтобы вернуться к нему позже

А ещё мы добавили всплывающие подсказки. Если что-то пойдёт не так, нам всегда можно писать через приложение (вкладка «Профиль», «Техподдержка»).

Мы очень стараемся быть для вас полезными. Но если что-то пошло не так — извините и сообщите нам об этом, хорошо?

Мы очень стараемся быть для вас полезными. Но если что-то пошло не так — извините и сообщите нам об этом, хорошо?

Кстати, параллельно мы совершенствуем приложение и для Android. Тем, кто пользуется этой ОС, нужно чуть-чуть подождать. Об обновлении мы обязательно сообщим.

Пользуетесь нашим приложением?

Пользуетесь нашим приложением?

    В начале июня сайт НГС полностью перешёл на новый дизайн — тогда мы рассказывали читателям, что поменялось на сайте.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    ?...
    25 июл 2019 в 15:01

    кому оно нужно, кроме троллей и ботов ни кого нет уже... Так, люди заходят постебатся или почитать новости по, 10 раз о смоге в городе.

    Фото пользователя
    25 июл 2019 в 15:10

    Вы лучше старый дизайн верните на сайте.

    25 июл 2019 в 15:12

    Сделайте уже в приложении при написании сообщения те же чекбоксы "Уведомлять об ответах", "Уведомлять о причине отклонения" и т.д. как в веб-версии?