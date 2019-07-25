Все новости Новосибирска в вашем смартфоне: показываем в картинках, как обновилось приложение NGS.RU

В обновлённом приложении для «айфонов» можно выбрать тёмную тему
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Сегодня, 25 июля, вышла новая, обновлённая версия мобильного приложения НГС для iOS. Наглядно показываем нашим читателям, что изменилось в приложении.
Скачать приложение можно по ссылке.
Что изменилось в новом приложении?
Мы полностью обновили приложение и изменили дизайн. Теперь он красивый и современный, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок.
Самые главные улучшения:
- переключение интерфейса на тёмную тему;
- определение вашего местоположения в «Погоде»;
- отдельные виджеты «Курсы валют» и «Погода».
Ещё мы сделали профиль пользователя, чтобы вы могли регистрироваться, восстанавливать пароль, редактировать свою аватарку и данные, не выходя из приложения, и сделали переход из списка комментариев в профиль комментатора (можно посмотреть, что он обсуждал в других материалах).
Присылать свои новости в редакцию стало ещё проще! Теперь вы можете поделиться фото и текстом из других приложений и отправить их в редакцию. Активируйте наше новое расширение в списке доступных действий, и действие «Прислать новость» будет доступно в камере, фото и других приложениях.
А ещё мы добавили всплывающие подсказки. Если что-то пойдёт не так, нам всегда можно писать через приложение (вкладка «Профиль», «Техподдержка»).
Кстати, параллельно мы совершенствуем приложение и для Android. Тем, кто пользуется этой ОС, нужно чуть-чуть подождать. Об обновлении мы обязательно сообщим.
Пользуетесь нашим приложением?
В начале июня сайт НГС полностью перешёл на новый дизайн — тогда мы рассказывали читателям, что поменялось на сайте.