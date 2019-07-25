Все новости Новосибирска в вашем смартфоне: показываем в картинках, как обновилось приложение NGS.RU

В обновлённом приложении для «айфонов» можно выбрать тёмную тему

Сегодня, 25 июля, вышла новая, обновлённая версия мобильного приложения НГС для iOS. Наглядно показываем нашим читателям, что изменилось в приложении.

Скачать приложение можно по ссылке. Что изменилось в новом приложении? Мы полностью обновили приложение и изменили дизайн. Теперь он красивый и современный, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок.

Самые главные улучшения:

переключение интерфейса на тёмную тему;

определение вашего местоположения в «Погоде»;

отдельные виджеты «Курсы валют» и «Погода».

После установки приложения на смартфон увидите стартовую страницу

И список всех новостей. Под каждой указаны дата, время публикации, количество просмотров и комментариев

Зайдите в раздел «Профиль» (значок с силуэтом человечка внизу). Здесь вы можете загрузить аватар, выбрать подходящий вам размер шрифта и цветовую тему — светлую или тёмную

Тёмная тема выглядит так. В любой момент вы можете вернуться на «светлую сторону», если захотите

Приложение запросит разрешение на использование вашей геопозиции. Жмите «Разрешить», чтобы получать актуальные данные о погоде, где бы вы ни находились

Во вкладке про финансы сможете выбрать наиболее выгодный вариант покупки-продажи валюты в конкретный день

Ещё мы сделали профиль пользователя, чтобы вы могли регистрироваться, восстанавливать пароль, редактировать свою аватарку и данные, не выходя из приложения, и сделали переход из списка комментариев в профиль комментатора (можно посмотреть, что он обсуждал в других материалах).



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Можете выбрать одну или несколько любимых рубрик. Нашли интересный материал, но нет времени прочитать его прямо сейчас? Добавьте в «Избранное», чтобы вернуться к нему позже

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