ZTLNK и 1МАЙКА: новосибирец выпустил футболки с названиями городских районов

Новосибирец Владимир Зянкин выпустил футболки и кружки с образами районов города — его к этому подтолкнуло отсутствие у города своего лица.



Как рассказал Зянкин корреспонденту НГС, пару лет назад он нарисовал несколько иллюстраций с новосибирскими достопримечательностями, которые стали первыми принтами на футболки, но долгое время до собственно футболок у него не доходили руки.



«Шло время, и тема городской визуальной идентичности стала всё больше интересовать меня как дизайнера. Стало понятно, что наш сложный и неоднозначный город ищет своё лицо. Но получается это пока плохо, потому что нет общепринятой концепции визуального образа Новосибирска. Об этом идёт много споров, но истина так и не появляется. И раз уж пока не получается создать единый общепринятый бренд города, мы решили искать его через локальную идентичность, графически формулировать ощущения от достопримечательностей, районов и мест», — рассказал дизайнер.

