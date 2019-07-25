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Стиль и красота

ZTLNK и 1МАЙКА: новосибирец выпустил футболки с названиями городских районов

Идея появилась из-за того, что у Новосибирска нет своего визуального образа

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Сейчас в коллекции изображения для трёх районов Новосибирска, появятся ли новые, автор идеи пока не говорит

Фото: mynovosib.ru

Новосибирец Владимир Зянкин выпустил футболки и кружки с образами районов города — его к этому подтолкнуло отсутствие у города своего лица.

Как рассказал Зянкин корреспонденту НГС, пару лет назад он нарисовал несколько иллюстраций с новосибирскими достопримечательностями, которые стали первыми принтами на футболки, но долгое время до собственно футболок у него не доходили руки.

«Шло время, и тема городской визуальной идентичности стала всё больше интересовать меня как дизайнера. Стало понятно, что наш сложный и неоднозначный город ищет своё лицо. Но получается это пока плохо, потому что нет общепринятой концепции визуального образа Новосибирска. Об этом идёт много споров, но истина так и не появляется. И раз уж пока не получается создать единый общепринятый бренд города, мы решили искать его через локальную идентичность, графически формулировать ощущения от достопримечательностей, районов и мест», — рассказал дизайнер.

Кроме футболок, изображения также печатают на кружках и чехлах для смартфонов

Кроме футболок, изображения также печатают на кружках и чехлах для смартфонов

К июлю 2019 года дизайнер разработал принты для футболок, кружек и чехлов для смартфонов с принтом «1майка» для Первомайского района, «ZTLNK» для Затулинки и принт с самолётом и ёлками (как символами первого городского аэропорта и соснового бора) — для Заельцовского. Их продают в онлайн-магазине по 1100 рублей, кружки с теми же рисунками стоят 550 рублей.

«Если наши картинки будут нравиться — их будут покупать, и мы сможем развивать проект. Значит, мы правильно уловили дух города. Ведь создание иллюстраций — это способ познания окружающего мира, попытка проникнуть в суть вещей, возможность уловить смыслы и вибрации», — пояснил Владимир Зянкин.

Ранее Владимир Зянкин запустил флешмоб «Город НО» — соответствующие принты тоже появились на футболках и кружках.

Свои версии местных достопримечательностей, достойных изображения на футболках, предлагают и другие новосибирцы: весной в Новосибирске появились футболки со знаменитой ямой на Котовского и грязным снегом.

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сувенирыбренд Новосибирска

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КОММЕНТАРИИ (15)

25 июл 2019 в 12:03

ну наконец-то, а то не в чем ходить то было.....

25 июл 2019 в 12:10

С расточкой есть? А если найду.)

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25 июл 2019 в 11:59

логотипом затулинки и первомайки мог бы стать скрещенный нож и шприц например ))) или бита и шприц