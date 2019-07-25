Прокуратура проверит старые бордюры, которые оставили на Красном проспекте после ремонта

Как сообщили корреспонденту НГС в городской прокуратуре, основанием для проведения проверки стало использование старых бордюров у здания на улице Красный проспект, 17/1.

Во время ремонта главной городской улицы мэрия решила сохранить старые бордюры и не тратиться на новые. Гранит, из которого выполнены поребрики, в мэрии считают долговечнее и прочнее современных аналогов.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, какой материал будет выбран для новых бордюров, если прокуратура потребует их заменить.

Вчера стало известно, что в Москве объявили тендер на покупку 940 километров гранитного бордюра — на него планируют потратить до 3 миллиардов рублей. Всего за последние три года в столице на покупку новых бордюров потратили 13 миллиардов.

О том, что новосибирские дорожники решили не менять бордюры, стало известно 16 июля. Тогда в ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии сообщили, что старый бордюр из гранита лучше современных материалов.

«Бордюр, выполненный из гранита, более прочный и долговечный в сравнении с конструкциями из других материалов, которые используются при ремонте и строительстве дорог в настоящее время. При проведении ремонта на Красном проспекте затрат на новые бордюры не было», — говорится в ответе на запрос.

В 2018 году дорожники отремонтировали Красный проспект. Перед станцией метро «Гагаринская» разместили новую парковку на середине проспекта — здесь сделали парковочные карманы, установили бордюры и нанесли разметку.