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Дороги и транспорт

Прокуратура проверит старые бордюры, которые оставили на Красном проспекте после ремонта

Мэрии старые бордюры нравятся — они долговечнее и лучше

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Власти заявили, что не потратили на старые бордюры ни копейки

Фото: vk.com/act54

Прокуратура Новосибирска начала проверку после установки на Красном проспекте старых бордюров. 

Во время ремонта главной городской улицы мэрия решила сохранить старые бордюры и не тратиться на новые. Гранит, из которого выполнены поребрики, в мэрии считают долговечнее и прочнее современных аналогов. 

Как сообщили корреспонденту НГС в городской прокуратуре, основанием для проведения проверки стало использование старых бордюров у здания на улице Красный проспект, 17/1.

«Прокуратурой города организована проверку по данному факту», — сказали в ведомстве, пообещав сообщить о результатах проверки позднее.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, какой материал будет выбран для новых бордюров, если прокуратура потребует их заменить.

Вчера стало известно, что в Москве объявили тендер на покупку 940 километров гранитного бордюра — на него планируют потратить до 3 миллиардов рублей. Всего за последние три года в столице на покупку новых бордюров потратили 13 миллиардов.

О том, что новосибирские дорожники решили не менять бордюры, стало известно 16 июля. Тогда в ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии сообщили, что старый бордюр из гранита лучше современных материалов. 

«Бордюр, выполненный из гранита, более прочный и долговечный в сравнении с конструкциями из других материалов, которые используются при ремонте и строительстве дорог в настоящее время. При проведении ремонта на Красном проспекте затрат на новые бордюры не было», — говорится в ответе на запрос.

В 2018 году дорожники отремонтировали Красный проспект. Перед станцией метро «Гагаринская» разместили новую парковку на середине проспекта — здесь сделали парковочные карманы, установили бордюры и нанесли разметку.

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ремонт дорогКрасный проспект

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КОММЕНТАРИИ (7)

25 июл 2019 в 12:48

А чего тогда на Монументе Славы, они меняют хорошие гранитные, на непойми какие? К Мэрии много вопросов

Карниз
25 июл 2019 в 12:47

Конечно нравятся, они готовы и 50 раз их менять, деньги же можно так бесконечно отмывать.

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25 июл 2019 в 12:45

Пусть проверит, как идти нормально по проспекту нельзя