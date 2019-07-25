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Город

На построенном год назад подъезде повесили табличку «Памятник архитектуры»

Чиновники считают, что в доме-памятнике просто сделали ремонт

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То, что выглядит отдельным зданием, формально числится просто ещё одним подъездом

Фото: Стас Соколов / НГС

На подъезде дома на улице Щетинкина, 35 в центре Новосибирска появилась табличка о том, что здание является памятником архитектуры регионального значения. Новую серебристую табличку повесили на части здания, которая была отстроена заново и сдана в прошлом году. В инспекции по охране объектов культурного наследия называют проведённые здесь работы «ремонтом».

Табличка «Жилой дом 1930-х годов. Архитектор А.Н. Ширяев. Памятник архитектуры регионального значения. Охраняется государством» появилась на здании ещё в начале июля. Секция дома, которая имеет в 2ГИС двойной адрес Урицкого, 17 / Щетинкина, 36 представляет собой полностью новую постройку, которая была возведена на месте разрушенного подъезда жилого дома. Разрушенный подъезд, как и весь дом, действительно был построен в первой половине XX века.

По иронии судьбы табличка появилась именно на той части здания, которая построена меньше года назад

По иронии судьбы табличка появилась именно на той части здания, которая построена меньше года назад

Однако конце 2017 года вся секция дома была демонтирована. Городские власти тогда объяснили это решение угрозой обрушения этой части дома. Сами жители тогда говорили, что проблемы у дома возникли после того, как рядом с ним впритык было построено ещё одно здание.

Из-за угрозы обрушения в декабре 2017 года часть дома снесли&nbsp;

Из-за угрозы обрушения в декабре 2017 года часть дома снесли 

В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области на запрос НГС пришёл официальный ответ, подписанный начальником инспекции Евгенией Медведевой. В нём, в частности, говорится, что в здании были проведены «восстановление несущей способности конструкций <...> с восстановлением исторического облика здания» и «ремонт фасадов».

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КОММЕНТАРИИ (3)

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25 июл 2019 в 18:37

А есть у нас в мэрии и правительстве области вообще компетентные сотрудники? Которые пришли туда работать, а не "по блату", не по партийной разнарядке, не из-за родственных связей, не для того, чтобы "крышевать" свой бизнес или "пилить" бюджет?

25 июл 2019 в 18:39

Ну поскольку все памятники они (чиновники) посносили, то теперь вот такие вот "памятники". А что? У населения всё одно память как у гупий. Через год повесят на дом еще 1-у табличку, что в этом доме, дескать родился Пушкин А.С....Ой, сейчас мало кто знает кто такой Пушкин А.С. ...Ну напишут что Ксюша Бородина с Леной Лениной родились в том доме...

лена путина
25 июл 2019 в 18:31

хахахахаха. и эти чиновники всё ещё работают???