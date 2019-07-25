На построенном год назад подъезде повесили табличку «Памятник архитектуры»

На подъезде дома на улице Щетинкина, 35 в центре Новосибирска появилась табличка о том, что здание является памятником архитектуры регионального значения. Новую серебристую табличку повесили на части здания, которая была отстроена заново и сдана в прошлом году. В инспекции по охране объектов культурного наследия называют проведённые здесь работы «ремонтом».



Табличка «Жилой дом 1930-х годов. Архитектор А.Н. Ширяев. Памятник архитектуры регионального значения. Охраняется государством» появилась на здании ещё в начале июля. Секция дома, которая имеет в 2ГИС двойной адрес Урицкого, 17 / Щетинкина, 36 представляет собой полностью новую постройку, которая была возведена на месте разрушенного подъезда жилого дома. Разрушенный подъезд, как и весь дом, действительно был построен в первой половине XX века.

