На построенном год назад подъезде повесили табличку «Памятник архитектуры»

То, что выглядит отдельным зданием, формально числится просто ещё одним подъездом
Фото: Стас Соколов / НГС
На подъезде дома на улице Щетинкина, 35 в центре Новосибирска появилась табличка о том, что здание является памятником архитектуры регионального значения. Новую серебристую табличку повесили на части здания, которая была отстроена заново и сдана в прошлом году. В инспекции по охране объектов культурного наследия называют проведённые здесь работы «ремонтом».
Табличка «Жилой дом 1930-х годов. Архитектор А.Н. Ширяев. Памятник архитектуры регионального значения. Охраняется государством» появилась на здании ещё в начале июля. Секция дома, которая имеет в 2ГИС двойной адрес Урицкого, 17 / Щетинкина, 36 представляет собой полностью новую постройку, которая была возведена на месте разрушенного подъезда жилого дома. Разрушенный подъезд, как и весь дом, действительно был построен в первой половине XX века.
Однако конце 2017 года вся секция дома была демонтирована. Городские власти тогда объяснили это решение угрозой обрушения этой части дома. Сами жители тогда говорили, что проблемы у дома возникли после того, как рядом с ним впритык было построено ещё одно здание.
В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области на запрос НГС пришёл официальный ответ, подписанный начальником инспекции Евгенией Медведевой. В нём, в частности, говорится, что в здании были проведены «восстановление несущей способности конструкций <...> с восстановлением исторического облика здания» и «ремонт фасадов».