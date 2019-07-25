В зоопарке появились три маленьких дикдика

«Коллеги из Московского зоопарка нам передали двух самок дикдика, самец был доставлен из зоопарка Братиславы (Словакия). Ранее в нашем зоологическом парке эти животные не содержались. Дикдики уже адаптировались на новом месте, охотно едят растительные корма, которые им предлагают. Пока группа дикдиков содержится в вольере, недоступном для наблюдения. Увидеть наших новеньких можно будет чуть позже», — сообщили сегодня в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

В Новосибирском зоопарке появился новый вид животных — из Братиславы и Москвы привезли трёх маленьких антилоп дикдиков.

Свое название дикдик получил из-за особых звуков, которые он издает в случае опасности: они похожи на «дик-дик» или «зик-зик».

Дикдики — это маленькие антилопы, живущие в Африке

Изящные, с большими глазами — они похожи на других представителей семейства, но в то же время у них есть характерные, только им присущие, черты

«Дикдики примечательны своими размерами: их рост не превышает 35 см, длина тела — 45–70 см. Они просто крошки по сравнению с большинством представителей отряда парнокопытных», — говорится в сообщении зоопарка.



Недавно в Новосибирском зоопарке родились косули — НГС показывал, как они строят глазки посетителям.