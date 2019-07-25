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Милота

В зоопарке появились три маленьких дикдика

Эти необычные антилопы умеют издавать странные звуки

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Пока дикдики содержатся в вольере, недоступном для наблюдения

Фото: zoonovosib.ru

В Новосибирском зоопарке появился новый вид животных — из Братиславы и Москвы привезли трёх маленьких антилоп дикдиков.

«Коллеги из Московского зоопарка нам передали двух самок дикдика, самец был доставлен из зоопарка Братиславы (Словакия). Ранее в нашем зоологическом парке эти животные не содержались. Дикдики уже адаптировались на новом месте, охотно едят растительные корма, которые им предлагают. Пока группа дикдиков содержится в вольере, недоступном для наблюдения. Увидеть наших новеньких можно будет чуть позже», — сообщили сегодня в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Свое название дикдик получил из-за особых звуков, которые он издает в случае опасности: они похожи на «дик-дик» или «зик-зик».

Дикдики — это маленькие антилопы, живущие в Африке<br>

Дикдики — это маленькие антилопы, живущие в Африке

Изящные, с большими глазами — они похожи на других представителей семейства, но в то же время у них есть характерные, только им присущие, черты

Изящные, с большими глазами — они похожи на других представителей семейства, но в то же время у них есть характерные, только им присущие, черты

«Дикдики примечательны своими размерами: их рост не превышает 35 см, длина тела — 45–70 см. Они просто крошки по сравнению с большинством представителей отряда парнокопытных», — говорится в сообщении зоопарка.

Недавно в Новосибирском зоопарке родились косули — НГС показывал, как они строят глазки посетителям.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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25 июл 2019 в 11:24

Я думаю, что антилопчики просто заикаются от страха, когда их вылавливают и не могут сказать фразу полностью, а полностью она, возможно, звучит так: "Дик... дик... дик... Дикари! Оставьте нас в покое уже!"...))

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25 июл 2019 в 11:20

Ой ты какая милота! Ми-ми-ми, Дик-дик-дик! Надо срочно ехать в зоопарк знакомиться! ;)

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25 июл 2019 в 11:22

🦌🐭🐼🐨🦡🦔🐻🐷🐹🐯🐵🐶🦊 😉