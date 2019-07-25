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Кафе-автобус в Академгородке приютило бездомных щенят

Пока собакам искали хозяев, они ночевали в ЛАЗе

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Все три щенка — девочки и внешне похожи на лаек

Фото: Bus Camp, Стас Соколов / НГС

Сотрудники кафе-автобуса Bus Camp нашли трёх бездомных щенят в новосибирском Академгородке и взяли их к себе на передержку в разукрашенный ЛАЗ. Двум щенкам уже нашли хозяина, а последний до сих пор живёт в кафе. 

«Ребята нашли на Пирогова трёх щенков. Как мы понимаем, их просто выбросили из машины. Им месяц-два, молодые совсем, три девочки. Сперва их принесли к нам в автобус, начали думать, что же с ними делать, писали посты в соцсети. Первого щенка быстро пристроили, второго отдали на Hammerbikefest. Третья пока живёт в автобусе, ей пока комфортно, люди приходят, и все с ней ласковые, проблем она не испытывает. Внешне она похожа на лайку, как я понимаю. Ищем людей, которые бы понимали, какой нужен уход собаке», — рассказал руководитель кафе Bus Camp Эдуард Корнев.

Как рассказал сотрудник кафе Максим, о брошенных щенках им сообщил отец приятеля, но никто из знакомых не мог взять трёх собак к себе домой — первую ночь он провёл с щенками в подъезде, а после в кафе решили организовать передержку.

«Поскольку я много времени провожу в кафе, мы взяли их на передержку туда. Нашли их 15 июля. Надеемся, что скоро третьего щенка заберёт девочка, у неё дом, думаем, что будет всё хорошо у щенков», — рассказал Максим.

Зачастую на улице оказываются и породистые собаки с родословной. Недавно жители Красноярска решили отказаться от бульмастифа из новосибирского питомника и отправили его обратно на поезде — испуганная собака сбежала из вагона и два дня шла по тайге к бывшим хозяевам

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КОММЕНТАРИИ (3)

недобрый
25 июл 2019 в 14:36

А санитарный правила позволяют держать собак в помещении кафе?

я не робот
25 июл 2019 в 14:32

Когда молодой был, тоже брал креаклов на передержку. Но сейчас уже не могу. Работаю на заводе, коллеги меня не поймут.