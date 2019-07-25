Кафе-автобус в Академгородке приютило бездомных щенят

Сотрудники кафе-автобуса Bus Camp нашли трёх бездомных щенят в новосибирском Академгородке и взяли их к себе на передержку в разукрашенный ЛАЗ. Двум щенкам уже нашли хозяина, а последний до сих пор живёт в кафе.



«Ребята нашли на Пирогова трёх щенков. Как мы понимаем, их просто выбросили из машины. Им месяц-два, молодые совсем, три девочки. Сперва их принесли к нам в автобус, начали думать, что же с ними делать, писали посты в соцсети. Первого щенка быстро пристроили, второго отдали на Hammerbikefest. Третья пока живёт в автобусе, ей пока комфортно, люди приходят, и все с ней ласковые, проблем она не испытывает. Внешне она похожа на лайку, как я понимаю. Ищем людей, которые бы понимали, какой нужен уход собаке», — рассказал руководитель кафе Bus Camp Эдуард Корнев.