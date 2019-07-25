Кафе-автобус в Академгородке приютило бездомных щенят

Все три щенка — девочки и внешне похожи на лаек
Фото: Bus Camp, Стас Соколов / НГС
Сотрудники кафе-автобуса Bus Camp нашли трёх бездомных щенят в новосибирском Академгородке и взяли их к себе на передержку в разукрашенный ЛАЗ. Двум щенкам уже нашли хозяина, а последний до сих пор живёт в кафе.
«Ребята нашли на Пирогова трёх щенков. Как мы понимаем, их просто выбросили из машины. Им месяц-два, молодые совсем, три девочки. Сперва их принесли к нам в автобус, начали думать, что же с ними делать, писали посты в соцсети. Первого щенка быстро пристроили, второго отдали на Hammerbikefest. Третья пока живёт в автобусе, ей пока комфортно, люди приходят, и все с ней ласковые, проблем она не испытывает. Внешне она похожа на лайку, как я понимаю. Ищем людей, которые бы понимали, какой нужен уход собаке», — рассказал руководитель кафе Bus Camp Эдуард Корнев.
Как рассказал сотрудник кафе Максим, о брошенных щенках им сообщил отец приятеля, но никто из знакомых не мог взять трёх собак к себе домой — первую ночь он провёл с щенками в подъезде, а после в кафе решили организовать передержку.
«Поскольку я много времени провожу в кафе, мы взяли их на передержку туда. Нашли их 15 июля. Надеемся, что скоро третьего щенка заберёт девочка, у неё дом, думаем, что будет всё хорошо у щенков», — рассказал Максим.
Зачастую на улице оказываются и породистые собаки с родословной. Недавно жители Красноярска решили отказаться от бульмастифа из новосибирского питомника и отправили его обратно на поезде — испуганная собака сбежала из вагона и два дня шла по тайге к бывшим хозяевам.