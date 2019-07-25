Мы в эпицентре этого урагана: самый густой дым лесных пожаров в Сибири добрался до Новосибирска

В редакцию пришло письмо читательницы Юлии из Академгородка. Мы решили опубликовать его полностью:



— Доброе утро, уважаемая редакция! Хотя в связи со сложившейся ситуацией вряд ли его можно назвать таковым. Хотелось бы выразить главную мысль в связи с тем, что в последние пару дней сильно усугубляет состояние здоровья ситуация с загрязнением воздуха в городе! Невероятная сухость в горле и перехватывает дыхание, после посещения улицы в целом очень затруднено дыхание. Сидя с закрытыми окнами, ситуация не намного лучше — естественно и понятно, что кислород должен поступать откуда-то.

Меры и рекомендации с мокрыми повязками уже не особо спасают, равно как и влажные сетки на окнах и натянутые увлажнённые марли. Очень хотелось бы, чтобы информация от жалоб со стороны населения дошла до нужных инстанций! Это катастрофа!

Неужели абсолютно нет средств подействовать на нужные органы и инстанции, повлиять на ситуацию?!

Хотелось бы услышать также трезвый прогноз в связи с увеличением масштабов, которые охватывают пожары и как следствие увеличивается концентрация канцерогенов в воздухе над Новосибирском! Есть ли тенденция на спад в ближайшее время или ситуация набирает более серьёзные обороты и населению стоит в более глобальном смысле подумать о своей безопасности?

Также хотелось бы услышать прогноз по сложившейся ситуации в связи с изменением направления ветра.