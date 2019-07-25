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Город
Дым лесных пожаров над Новосибирском
Онлайн-трансляция

Мы в эпицентре этого урагана: самый густой дым лесных пожаров в Сибири добрался до Новосибирска

НГС ведёт онлайн-трансляцию о жизни в городе, который окутал смог

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Дым и запах гари пришли в Новосибирск 21 июля. Синоптики прогнозировали, что к 25 июля смог уйдёт. Но прогноз не сбылся

В четверг, 25 июля, Новосибирск снова окутало густым смогом. Хотя именно сегодня, как ожидали синоптики, дымка должна была уйти из города. 


Редакция НГС начинает онлайн-трансляцию чтобы рассказать, как новосибирцы живут во мгле. Присылайте свои фото, видео, жалобы на здоровье и переживания о сложившейся экологической обстановке через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Из-за плотного смога в Новосибирске практически не видно солнца

Из-за плотного смога в Новосибирске практически не видно солнца

Утром дымка смешалась с туманом, из-за чего дальность видимости значительно сократилась

Утром дымка смешалась с туманом, из-за чего дальность видимости значительно сократилась

В таком тумане главное не наткнуться на ёжика. Ну или на лошадку, кому как повезёт

В таком тумане главное не наткнуться на ёжика. Ну или на лошадку, кому как повезёт

А вот так Новосибирск выглядит с высоты птичьего полёта. Но вы не переживайте, пожары сами потухнут, надо только подождать. Заодно и денег сэкономим на тушении. 

Город практически не видно из иллюминаторов самолётов

Город практически не видно из иллюминаторов самолётов

В дыму и смоге пропало и Обское водохранилище. Один из наших читателей прислал видео с дамбы ГЭС. Выглядит впечатляюще. 

Видео читателя НГС

В понедельник, 22 июля, в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что пожары не тушат, так как это экономически не выгодно. Наверное, они не видели этих пожаров. Например, в Иркутской области полыхает как в аду: 

Видео службы ГО и ЧС Республики Тыва

Жители Новосибирска почувствовали снижение температуры в городе — это похолодание может быть связано со смогом, который стоит над городом.

«Вместе со смогом в Новосибирске стало прохладней, хотя солнце светит так же ярко, как прежде. Его закрывает только дым. Если похолодание вызвано только дымом, то это действующая модель т. н. ядерной зимы», — написал свои опасения в редакцию читатель НГС.

Сейчас Сибирь выглядит из космоса вот так. Бежать, видимо, бессмысленно. Запах гари чувствуется даже в Екатеринбурге.&nbsp;

Сейчас Сибирь выглядит из космоса вот так. Бежать, видимо, бессмысленно. Запах гари чувствуется даже в Екатеринбурге. 

В редакцию пришло письмо читательницы Юлии из Академгородка. Мы решили опубликовать его полностью:

 — Доброе утро, уважаемая редакция! Хотя в связи со сложившейся ситуацией вряд ли его можно назвать таковым. Хотелось бы выразить главную мысль в связи с тем, что в последние пару дней сильно усугубляет состояние здоровья ситуация с загрязнением воздуха в городе! Невероятная сухость в горле и перехватывает дыхание, после посещения улицы в целом очень затруднено дыхание. Сидя с закрытыми окнами, ситуация не намного лучше — естественно и понятно, что кислород должен поступать откуда-то.

Меры и рекомендации с мокрыми повязками уже не особо спасают, равно как и влажные сетки на окнах и натянутые увлажнённые марли. Очень хотелось бы, чтобы информация от жалоб со стороны населения дошла до нужных инстанций! Это катастрофа!

Неужели абсолютно нет средств подействовать на нужные органы и инстанции, повлиять на ситуацию?!

Хотелось бы услышать также трезвый прогноз в связи с увеличением масштабов, которые охватывают пожары и как следствие увеличивается концентрация канцерогенов в воздухе над Новосибирском! Есть ли тенденция на спад в ближайшее время или ситуация набирает более серьёзные обороты и населению стоит в более глобальном смысле подумать о своей безопасности?

Также хотелось бы услышать прогноз по сложившейся ситуации в связи с изменением направления ветра.

«Вид с 16-го этажа в районе "Берёзовой рощи". Дымка чуть рассеялась, но с утра вообще ничего не видно. У ребёнка появился кашель. У взрослых аллергический ринит на фоне запаха гари. Окна стараемся не открывать. Ждём дождя, может, легче станет», — пишет в редакцию НГС читатель Василий. 

Плотный смог висит над городом уже пять дней

Плотный смог висит над городом уже пять дней

А такие виды сегодня открываются из окон большинства многоэтажек Новосибирска — полюбоваться городом не получится. 

Вид из окна в 8:30 с 13-го этажа. «Напоминает "The Mist" Стивена Кинга», — пишет в редакцию читательница Надежда

Вид из окна в 8:30 с 13-го этажа. «Напоминает "The Mist" Стивена Кинга», — пишет в редакцию читательница Надежда

Врачи меж тем советуют не выходить на улицу без лишней надобности: врач-пульмонолог Евгения Лесовских даже рекомендовала на время уехать из города.

Правда, куда ехать, пока непонятно. Смог уже дошёл до Урала. 

«Сегодня купил маску для защиты от мелкой пыли», — пишет наш читатель Вячеслав. 

Сейчас маска — самое необходимое, тут уже и спорить не о чем

Сейчас маска — самое необходимое, тут уже и спорить не о чем

На днях ученые опубликовали спутниковые снимки лесных пожаров. На них видно, что дымом заволокло всю Западную Сибирь, Урал и даже северные районы Казахстана. Постапокалипсис, видимо, не за горами. 

На снимках с космоса видно, что опасные аэрозоли от лесных пожаров постоянно двигаются в сторону Новосибирска

Фото: windy.com

А вот такой вид открывается с МЖК в Октябрьском районе Новосибирска. 

Дымку и смог над Новосибирском видно из разных районов города

Дымку и смог над Новосибирском видно из разных районов города

Плотность смога с 21 июля практически не изменилась

Плотность смога с 21 июля практически не изменилась

На днях НГС опубликовал несколько видео пожара, снятых в Красноярском крае и Иркутской области — именно оттуда идёт дым, который накрыл наш город. Это реально страшно!

Видео YouTube-канала «миша Лето»

Видео YouTube-канала sergant1964

Плотный смог стоит над Новосибирском с воскресенья, 21 июля, а в воздухе чувствуется запах гари. Дымом от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области сначала накрыло Западную Сибирь, а потом и Урал. 

Вот так сегодня утром выглядел посёлок Озёрный. Очень похож на Сайлент Хилл

Вот так сегодня утром выглядел посёлок Озёрный. Очень похож на Сайлент Хилл

ЖК «Астра» в смоге и тумане. Высотки попросту не видно

ЖК «Астра» в смоге и тумане. Высотки попросту не видно

Смог и дым от лесных пожаров всё ещё держатся над Новосибирском

Смог и дым от лесных пожаров всё ещё держатся над Новосибирском

Утром 25 июля на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали в Новосибирске опасный воздух — уровень загрязнений достиг 8 из 10 баллов. При этом в областном Роспотребнадзоре говорят, что по результатам лабораторно-инструментальных исследований, превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не выявлено. 

Кажется, пришло время покупать противогаз.

По данным сервиса CityAir, воздух в Новосибирске сейчас опасен. Особенно тяжело может быть аллергикам и астматикам

По данным сервиса CityAir, воздух в Новосибирске сейчас опасен. Особенно тяжело может быть аллергикам и астматикам

С самого утра читатели НГС шлют фотографии утреннего смога с туманом. Около 8:00 видимость в некоторых районах города упала до 200-300 метров. 

По прогнозам синоптиков, сегодня в Новосибирске погода будет без осадков

По прогнозам синоптиков, сегодня в Новосибирске погода будет без осадков

По данным Западно-Сибирского УГМС, скорость ветра в Новосибирске достигнет 4-9 м/с

По данным Западно-Сибирского УГМС, скорость ветра в Новосибирске достигнет 4-9 м/с

Сейчас неблагоприятные погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе

Сейчас неблагоприятные погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе

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КОММЕНТАРИИ (154)

Фиалка
25 июл 2019 в 11:01

Скорей бы до Москвы дошло...

Фото пользователя
25 июл 2019 в 10:58

уже критическая норма!!! 9 из 10.

дмитрий
25 июл 2019 в 10:59

Путин потуши!