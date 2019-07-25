Мы в эпицентре этого урагана: самый густой дым лесных пожаров в Сибири добрался до Новосибирска

А вот так Новосибирск выглядит с высоты птичьего полёта. Но вы не переживайте, пожары сами потухнут, надо только подождать. Заодно и денег сэкономим на тушении.
В дыму и смоге пропало и Обское водохранилище. Один из наших читателей прислал видео с дамбы ГЭС. Выглядит впечатляюще.
Видео читателя НГС
В понедельник, 22 июля, в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что пожары не тушат, так как это экономически не выгодно. Наверное, они не видели этих пожаров. Например, в Иркутской области полыхает как в аду:
Видео службы ГО и ЧС Республики Тыва
Жители Новосибирска почувствовали снижение температуры в городе — это похолодание может быть связано со смогом, который стоит над городом.
«Вместе со смогом в Новосибирске стало прохладней, хотя солнце светит так же ярко, как прежде. Его закрывает только дым. Если похолодание вызвано только дымом, то это действующая модель т. н. ядерной зимы», — написал свои опасения в редакцию читатель НГС.
В редакцию пришло письмо читательницы Юлии из Академгородка. Мы решили опубликовать его полностью:
— Доброе утро, уважаемая редакция! Хотя в связи со сложившейся ситуацией вряд ли его можно назвать таковым. Хотелось бы выразить главную мысль в связи с тем, что в последние пару дней сильно усугубляет состояние здоровья ситуация с загрязнением воздуха в городе! Невероятная сухость в горле и перехватывает дыхание, после посещения улицы в целом очень затруднено дыхание. Сидя с закрытыми окнами, ситуация не намного лучше — естественно и понятно, что кислород должен поступать откуда-то.
Меры и рекомендации с мокрыми повязками уже не особо спасают, равно как и влажные сетки на окнах и натянутые увлажнённые марли. Очень хотелось бы, чтобы информация от жалоб со стороны населения дошла до нужных инстанций! Это катастрофа!
Неужели абсолютно нет средств подействовать на нужные органы и инстанции, повлиять на ситуацию?!
Хотелось бы услышать также трезвый прогноз в связи с увеличением масштабов, которые охватывают пожары и как следствие увеличивается концентрация канцерогенов в воздухе над Новосибирском! Есть ли тенденция на спад в ближайшее время или ситуация набирает более серьёзные обороты и населению стоит в более глобальном смысле подумать о своей безопасности?
Также хотелось бы услышать прогноз по сложившейся ситуации в связи с изменением направления ветра.
«Вид с 16-го этажа в районе "Берёзовой рощи". Дымка чуть рассеялась, но с утра вообще ничего не видно. У ребёнка появился кашель. У взрослых аллергический ринит на фоне запаха гари. Окна стараемся не открывать. Ждём дождя, может, легче станет», — пишет в редакцию НГС читатель Василий.
А такие виды сегодня открываются из окон большинства многоэтажек Новосибирска — полюбоваться городом не получится.
Врачи меж тем советуют не выходить на улицу без лишней надобности: врач-пульмонолог Евгения Лесовских даже рекомендовала на время уехать из города.
Правда, куда ехать, пока непонятно. Смог уже дошёл до Урала.
«Сегодня купил маску для защиты от мелкой пыли», — пишет наш читатель Вячеслав.
На днях ученые опубликовали спутниковые снимки лесных пожаров. На них видно, что дымом заволокло всю Западную Сибирь, Урал и даже северные районы Казахстана. Постапокалипсис, видимо, не за горами.
А вот такой вид открывается с МЖК в Октябрьском районе Новосибирска.
На днях НГС опубликовал несколько видео пожара, снятых в Красноярском крае и Иркутской области — именно оттуда идёт дым, который накрыл наш город. Это реально страшно!
Видео YouTube-канала «миша Лето»
Видео YouTube-канала sergant1964
Плотный смог стоит над Новосибирском с воскресенья, 21 июля, а в воздухе чувствуется запах гари. Дымом от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области сначала накрыло Западную Сибирь, а потом и Урал.
Утром 25 июля на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали в Новосибирске опасный воздух — уровень загрязнений достиг 8 из 10 баллов. При этом в областном Роспотребнадзоре говорят, что по результатам лабораторно-инструментальных исследований, превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не выявлено.
Кажется, пришло время покупать противогаз.
С самого утра читатели НГС шлют фотографии утреннего смога с туманом. Около 8:00 видимость в некоторых районах города упала до 200-300 метров.