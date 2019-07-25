Ученики не помещаются: в новосибирских школах откроют новые учебные кабинеты с 2 тысячами парт

Учеников стало так много, что кабинеты для занятий будут делать из других школьных помещений

В школах Новосибирска начали переустраивать кабинеты, чтобы вместить всех учащихся. Об этом сегодня, 25 июля, рассказал начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. По его словам, на протяжении последних лет в городе наблюдают массовый прирост числа школьников, в основном за счёт приезжих. По данным властей, уже к середине лета в школы приняли около 20 тысяч первоклассников, а общий набор в начальные классы, по планам, достигнет 21 тысячи учеников. По словам Ахметгареева, на дополнительные места в школах из областного бюджета выделили 167 миллионов рублей. На эти деньги в действующих школах переоборудуют разные помещения под учебные классы. Подобный ремонт проводят в 147 кабинетах в более чем 50 школах города.

«Есть помещения, которые используются не по назначению в большинстве школ. Я думаю, что мы эту работу не только в 2019 году, но и в последующих продолжим. В прошлом году мы провели большой объём работ, когда переселили наше учреждение "Эгида", и 15-я гимназия, которая очень нуждалась в дополнительных местах, получила целых 250 мест. Такие ресурсы есть, мы их знаем. <...> Например, сегодня школа "Перспектива" занимает помещение в районе гимназии №1 — это половина детского сада. За счёт того, что у нас появляется новая площадь для "Перспективы", мы адаптируем их помещения для первой гимназии, у них появится новая площадь на 500 мест. В 72-й школе в микрорайоне "Ясный берег", она занимает три этажа, третий этаж не использовался по назначению — до начала строительства там мало ребятишек было, сегодня за счёт проведения работ бы обеспечили дополнительно 140 мест», — рассказал начальник департамента образования.

Таким образом на эти деньги власти планируют увеличить количество мест в школах на две тысячи.