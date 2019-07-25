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Образование

Ученики не помещаются: в новосибирских школах откроют новые учебные кабинеты с 2 тысячами парт

Под классы в школах отдают даже целые этажи, в которых раньше никто не учился

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Учеников стало так много, что кабинеты для занятий будут делать из других школьных помещений

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В школах Новосибирска начали переустраивать кабинеты, чтобы вместить всех учащихся.

Об этом сегодня, 25 июля, рассказал начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

По его словам, на протяжении последних лет в городе наблюдают массовый прирост числа школьников, в основном за счёт приезжих. По данным властей, уже к середине лета в школы приняли около 20 тысяч первоклассников, а общий набор в начальные классы, по планам, достигнет 21 тысячи учеников.

По словам Ахметгареева, на дополнительные места в школах из областного бюджета выделили 167 миллионов рублей. На эти деньги в действующих школах переоборудуют разные помещения под учебные классы. Подобный ремонт проводят в 147 кабинетах в более чем 50 школах города.

«Есть помещения, которые используются не по назначению в большинстве школ. Я думаю, что мы эту работу не только в 2019 году, но и в последующих продолжим. В прошлом году мы провели большой объём работ, когда переселили наше учреждение "Эгида", и 15-я гимназия, которая очень нуждалась в дополнительных местах, получила целых 250 мест. Такие ресурсы есть, мы их знаем. <...> Например, сегодня школа "Перспектива" занимает помещение в районе гимназии №1 — это половина детского сада. За счёт того, что у нас появляется новая площадь для "Перспективы", мы адаптируем их помещения для первой гимназии, у них появится новая площадь на 500 мест. В 72-й школе в микрорайоне "Ясный берег", она занимает три этажа, третий этаж не использовался по назначению — до начала строительства там мало ребятишек было, сегодня за счёт проведения работ бы обеспечили дополнительно 140 мест», — рассказал начальник департамента образования.

Таким образом на эти деньги власти планируют увеличить количество мест в школах на две тысячи.

Кроме того, в этом году в Новосибирске откроют новые школы на 1100 мест: в «Чистой слободе» и на Плющихинском жилмассиве, а также откроют после реконструкции школу в «Стрижах», где появится ещё 500 новых мест.

Проблема переполненности в школах для Новосибирска не нова: в прошлом году учебный год в некоторых школах начался с давки и под классы отдавали даже школьные холлы.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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25 июл 2019 в 12:35

"...рассказал начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев." !!!
"По его словам, на протяжении последних лет в городе наблюдают массовый прирост числа школьников, в основном за счёт приезжих." !!!
Неудивительно от такого чиновника это услышать.

У меня когнитивный диссонанс и дрожь во чреслах. :))

К чему идём и кто будет проживать в Сибири к концу века нынешнего???

скрепа
25 июл 2019 в 12:29

почему так заботятся о приезжих разве страна не для коренного населения ?

С той стороны
25 июл 2019 в 12:30

Зачем нам школы , лучше пожар тушить в Красноярске, на эти деньги ... голосуйте за КПРФ с ним такого безобразия не было бы вообще !