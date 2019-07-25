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Дороги и транспорт

Глубокую колею на Балтийской отремонтировали за ночь

До этого власти планировали чинить дорогу только в 2021 году

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Дорога с колеёй на улице Балтийской стала знаменитой: колею там измеряли, заделывали, тестировали со стаканом воды, после чего отремонтировали второй раз

Фото: читатель НГС Сергей

Колею на улице Балтийская — на дороге, соединяющей Бердское шоссе и Шлюз в Советском районе Новосибирска — сегодня ночью 25 июля опять отремонтировали. Повторный ремонт решили провести на аппаратном заседании в администрации Советского района.

О ремонте колеи сообщил читатель Сергей, прислав в редакцию НГС фотографию нового асфальта. «Стиральную доску на Балтийской отремонтировали. Положили новый ровный слой асфальта. Видимо, ночью делали», — сказал он.

Начальник ГУБО Юрий Сердюк не смог оперативно ответить на вопрос о том, действительно ли починили колею. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии.

Накануне стало известно, что колею починят до 1 августа. Речь шла об участке длиной 350 метров — от Бердского шоссе до остановки транспорта «Белоусова».

Так колея выглядела до ремонта

Так колея выглядела до ремонта

«Переделывать никто ничего не будет. Доделывать — да. Этот же участок. Чтобы он был вообще идеально ровным. <…> Сверху покроют тонким слоем асфальта, чтобы выровнять все неровности, которые так раздражали [общественников]. <…> Были претензии со стороны ГИБДД на глубокую колею — колея устранена. А сейчас есть пожелания автовладельцев, чтобы ещё и ровненько было. Сделаем ровненько», — говорил тогда начальник ГУБО Юрий Сердюк.

В начале июля жители Шлюза провели замер колеи на улице Балтийская и обнаружили, что она достигает 80 мм, хотя по нормативам не должна превышать 50 мм. После публикации на НГС этой новости в мэрии пояснили, что уберут колею только в 2021 году, а пока здесь поставят предупреждающий дорожный знак. 

Через несколько дней на этом месте начался ремонт дороги. Качество ремонта Балтийской общественников не удовлетворило, и они провели эксперимент: проехали по отремонтированной дороге со стаканом воды в салоне автомобиля. Вода из стакана расплескалась. 

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колеяремонт дорогулица Балтийская

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КОММЕНТАРИИ (20)

Камо
25 июл 2019 в 10:29

Если бы не Зеленкина то ремонта не было бы, это её заслуга, а не заслуга Мэрии.

Веган
25 июл 2019 в 10:28

А сразу сделать нормально или не делать вообще, была не судьба? Мэрия так и будет продолжать разбазаривать гор.бюджет на всякие переделки?

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25 июл 2019 в 10:25

И за сколько чешских евро сей банкет, знаток Павел жду ответа?