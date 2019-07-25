Глубокую колею на Балтийской отремонтировали за ночь

Колею на улице Балтийская — на дороге, соединяющей Бердское шоссе и Шлюз в Советском районе Новосибирска — сегодня ночью 25 июля опять отремонтировали. Повторный ремонт решили провести на аппаратном заседании в администрации Советского района.



О ремонте колеи сообщил читатель Сергей, прислав в редакцию НГС фотографию нового асфальта. «Стиральную доску на Балтийской отремонтировали. Положили новый ровный слой асфальта. Видимо, ночью делали», — сказал он.

Начальник ГУБО Юрий Сердюк не смог оперативно ответить на вопрос о том, действительно ли починили колею. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии.