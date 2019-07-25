Из Новосибирска начали улетать первые птицы

«Стрижи кормятся мелкими летающими насекомыми на большой высоте. Для успешной охоты стрижам требуется сухая и тёплая погода. В случае длительного ненастья взрослые стрижи могут на несколько дней оставить птенцов и откочевать, птенцы при этом впадают в так называемое "голодное оцепенение" и в таком состоянии дожидаются прилёта родителей», — рассказал корреспонденту НГС бёрдвотчер Константин Романов.

Бёрдвотчер Константин Романов рассказал, что конец июля и начало августа — типичное время для отлёта этих птиц.

По его словам, стрижи начинают покидать Новосибирск после того, как птенцы вылетают из гнёзд.

«После вылета птенцов из гнезда взрослые птицы их уже не кормят и практически сразу откочёвывают из мест гнездования. Молодые птицы улетают вместе с ними. Отлёт происходит рано, в средней полосе — в первой половине августа, хотя отдельные особи могут задерживаться до сентября. Поскольку сроки отлёта зависят от срока вылета птенцов из гнёзд, бывает так, что из южных областей основная масса стрижей отлетает раньше, чем из более северных», — добавил бёрдвотчер.

А недавно рядом с Новосибирском появились маленькие журавли, которые зимуют в Африке — красавки попали на фото недалеко от Искитима.

