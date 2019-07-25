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Лето

Из Новосибирска начали улетать первые птицы

Раньше всех к местам зимовок начали улетать стрижи

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Обычно стрижи улетают из столицы Сибири в конце июля – начале августа

Фото: Константин Романов

Новосибирск начали покидать первые птицы — одними из первых на зимовку начали улетать стрижи.

Бёрдвотчер Константин Романов рассказал, что конец июля и начало августа — типичное время для отлёта этих птиц.

«Стрижи кормятся мелкими летающими насекомыми на большой высоте. Для успешной охоты стрижам требуется сухая и тёплая погода. В случае длительного ненастья взрослые стрижи могут на несколько дней оставить птенцов и откочевать, птенцы при этом впадают в так называемое "голодное оцепенение" и в таком состоянии дожидаются прилёта родителей», — рассказал корреспонденту НГС бёрдвотчер Константин Романов.

По его словам, стрижи начинают покидать Новосибирск после того, как птенцы вылетают из гнёзд.

«После вылета птенцов из гнезда взрослые птицы их уже не кормят и практически сразу откочёвывают из мест гнездования. Молодые птицы улетают вместе с ними. Отлёт происходит рано, в средней полосе — в первой половине августа, хотя отдельные особи могут задерживаться до сентября. Поскольку сроки отлёта зависят от срока вылета птенцов из гнёзд, бывает так, что из южных областей основная масса стрижей отлетает раньше, чем из более северных», — добавил бёрдвотчер.

А недавно рядом с Новосибирском появились маленькие журавли, которые зимуют в Африке — красавки попали на фото недалеко от Искитима.

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КОММЕНТАРИИ (19)

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25 июл 2019 в 09:53

А где учат на "бёрдвочеров"?

Британия
25 июл 2019 в 10:03

А нельзя написать на родном, русском языке : орнитолог-любитель. Задолбали со своими английскими словечками !

ненейка
25 июл 2019 в 09:56

Даже птицы понимают, что нечего им делать в этом сером городе.