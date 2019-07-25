Авиашоу в Мочище не будут переносить из-за смога

Авиашоу в Мочище, которое должно пройти под Новосибирском 28 июля, состоится в любом случае — на него не повлияет дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.



Об этом корреспонденту НГС рассказал руководитель аэродрома Мочище Александр Осокин.



«Могут ночью быть ливни, а утром состоится мероприятие. Три-четыре года назад точно такой же смог был, но мероприятие состоялось. Можно сказать, что авиационный праздник должен состояться в любую погоду. Только гром, молнии и ливни могут спровоцировать его отмену. Но мы готовимся. Потому что ночью может быть плохая погода, а утром будет хорошая погода. На субботу и воскресенье обещают хорошую погоду, так что праздник состоится», — рассказал он.

