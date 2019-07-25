Авиашоу в Мочище не будут переносить из-за смога

Авиашоу в Мочище состоится несмотря на смог и дым от лесных пожаров
Фото: Александр Ощепков / НГС
Авиашоу в Мочище, которое должно пройти под Новосибирском 28 июля, состоится в любом случае — на него не повлияет дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Об этом корреспонденту НГС рассказал руководитель аэродрома Мочище Александр Осокин.
«Могут ночью быть ливни, а утром состоится мероприятие. Три-четыре года назад точно такой же смог был, но мероприятие состоялось. Можно сказать, что авиационный праздник должен состояться в любую погоду. Только гром, молнии и ливни могут спровоцировать его отмену. Но мы готовимся. Потому что ночью может быть плохая погода, а утром будет хорошая погода. На субботу и воскресенье обещают хорошую погоду, так что праздник состоится», — рассказал он.
Кроме того, Осокин отметил, что, если смог сохранится, то может быть перестановка очерёдности выступлений.
«Но выступления будут! Организаторы готовятся в любом случае к празднику», — заверил руководитель аэродрома Мочище.
Накануне руководитель полётов аэродрома Мочище Александр Полторанин рассказал корреспонденту НГС, что из-за смога авиашоу могут перенести.
Сами синоптики надеются, что дым от горящих лесов Красноярского края задержится в Новосибирске до конца четверга, 25 июля.
Новосибирск затянуло смогом утром в воскресенье. Позднее в пресс-службе министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что основная часть пожаров действует на труднодоступных отдалённых территориях, а огонь в этих местах не тушат по экономическим причинам. А врач-пульмонолог, терапевт клиники «Медсанчасть 168» Евгения Лесовских в связи с этой ситуацией посоветовала уехать из Новосибирска, окутанного дымом.