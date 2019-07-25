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Лето
Дым лесных пожаров над Новосибирском

В Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

Утренний уровень загрязнения воздуха может быть вреден для астматиков и аллергиков

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Дым и смог от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области появились в Новосибирске 21 июля

Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром 25 июля на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали в Новосибирске опасный воздух — уровень загрязнений достиг 8 из 10 баллов.

Все пять станций мониторинга сервиса CityAir, расположенные в городе, показывали одинаковый уровень загрязнения воздуха.

«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.


По данным сервиса, утром 25 июля уровень содержания PM2.5 находился на отметке 160 — 284 микрограмм на кубический метр.

По данным сервиса CityAir, воздух в Новосибирске сейчас опасен. Особенно тяжело может быть аллергикам и астматикам

По данным сервиса CityAir, воздух в Новосибирске сейчас опасен. Особенно тяжело может быть аллергикам и астматикам

Прогноз Западно-Сибирского УГМС подтверждает, что сейчас в Новосибирске сохраняются неблагоприятные метеоусловия.

«С 14 часов 24 июля до 10 часов 25 июля 2019 года на территории г. Новосибирска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются НМУ первой степени опасности», — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Смог и дым от лесных пожаров всё ещё держатся над Новосибирском

Фото: windy.com


По прогнозу Новосибирского гидрометцентра, сегодня, 25 июля, в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха +18... +20 градусов. Местами сохранится дым, дымка, туман.

А вот в Роспотребнадзоре Новосибирской области по-прежнему говорят, что загрязнения воздуха нет.

«На 24.07.2019 г., по результатам лабораторно-инструментальных исследований, превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не выявлено», — сообщается на сайте ведомства.


На днях Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.

А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города

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КОММЕНТАРИИ (24)

25 июл 2019 в 08:03

Спасибо за смелость сообщить нам правду.

Вячеслав
25 июл 2019 в 08:15

Такое задымление вредно не только для астматиков и аллергиков, но и для всего живого в городе.

Фото пользователя
25 июл 2019 в 08:17

Роспотребнадзор нсо это что то...,на улице в воздухе хоть топор вешай..., а у них все нормально.