В Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

Дым и смог от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области появились в Новосибирске 21 июля

Утром 25 июля на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали в Новосибирске опасный воздух — уровень загрязнений достиг 8 из 10 баллов. Все пять станций мониторинга сервиса CityAir, расположенные в городе, показывали одинаковый уровень загрязнения воздуха. «Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.



По данным сервиса, утром 25 июля уровень содержания PM2.5 находился на отметке 160 — 284 микрограмм на кубический метр.



По данным сервиса CityAir, воздух в Новосибирске сейчас опасен. Особенно тяжело может быть аллергикам и астматикам Фото: скриншот cityair.io

Прогноз Западно-Сибирского УГМС подтверждает, что сейчас в Новосибирске сохраняются неблагоприятные метеоусловия. «С 14 часов 24 июля до 10 часов 25 июля 2019 года на территории г. Новосибирска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются НМУ первой степени опасности», — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Смог и дым от лесных пожаров всё ещё держатся над Новосибирском Фото: windy.com



По прогнозу Новосибирского гидрометцентра, сегодня, 25 июля, в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха +18... +20 градусов. Местами сохранится дым, дымка, туман. А вот в Роспотребнадзоре Новосибирской области по-прежнему говорят, что загрязнения воздуха нет. «На 24.07.2019 г., по результатам лабораторно-инструментальных исследований, превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не выявлено», — сообщается на сайте ведомства.