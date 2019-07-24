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В Новосибирской области женщина на «Ниссане» слетела в кювет — два человека погибли

В машине находился ребёнок

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Сама водитель и ребёнок доставлены в больницу

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В среду, 24 июля, в Искитимском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека и ещё двое пострадали. Авария произошла днём.

«Женщина за рулём автомобиля "Ниссан" не справилась с управлением, совершила съезд в кювет. В результате ДТП два пассажира погибли», — сообщили корреспонденту НГС в управлении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Сама женщина-водитель и ребёнок, находившийся в машине, с травмами доставлены в больницу.

В минувший вторник, 23 июля, два человека погибли в лобовом столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском.

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КОММЕНТАРИИ (5)

25 июл 2019 в 00:23

Ну и как умудриться-то??? Дорога сухая.. обидно!
Закидайте тапками, но дамы в большинстве водят плохо, не чувствуют скорость, возможности авто, габариты, не видят ряды, редко смотрят в зеркала.. ну и реакция плохая. Многим нужны дополнительные занятия после получения прав. Таких одаренных мужчин гораздо меньше, они если ездят как попало, то из-за природного разгильдяйства чаще.

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25 июл 2019 в 00:42

Опять пруль((((

Из погреба
25 июл 2019 в 00:34

Интересно, почему опять пишут на "Ниссане", а не на Иномарке? Яжемать на Иномарке была! И барчонок погиб! Теперь дорогу закроют и транспорт пустят в объезд, чтоб больше не было трагедий!