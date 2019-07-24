В среду, 24 июля, в Искитимском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека и ещё двое пострадали. Авария произошла днём.

«Женщина за рулём автомобиля "Ниссан" не справилась с управлением, совершила съезд в кювет. В результате ДТП два пассажира погибли», — сообщили корреспонденту НГС в управлении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Сама женщина-водитель и ребёнок, находившийся в машине, с травмами доставлены в больницу.

В минувший вторник, 23 июля, два человека погибли в лобовом столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском.