Более 700 домов в Первомайском районе остались без электричества

Вечером в среду, 24 июля, в Первомайском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества. В результате без света осталось 763 дома в частном секторе.

«Мне муж написал в 20:30 и сказал, что уже часа-полтора нет света. Об отключении никто нас не предупреждал», — сообщила в редакцию читательница Анна.

Судя по данным портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 20:30 на подстанции «Инская», из-за чего без напряжения остались сразу 14 трансформаторных подстанций.