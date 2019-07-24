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Мой дом

Более 700 домов в Первомайском районе остались без электричества

Отключились сразу 14 трансформаторных подстанций

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Десятки улиц остались без света до глубокой ночи

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером в среду, 24 июля, в Первомайском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества. В результате без света осталось 763 дома в частном секторе.

«Мне муж написал в 20:30 и сказал, что уже часа-полтора нет света. Об отключении никто нас не предупреждал», — сообщила в редакцию читательница Анна.

Судя по данным портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 20:30 на подстанции «Инская», из-за чего без напряжения остались сразу 14 трансформаторных подстанций.

Под отключение попали дома на улицах Гаршина, Майкова, Керченская, Газонная, Огарева, Шушинская, Лебедева, Червонная, Баргузинская, Автомобильная, Гаражная, Ошанина, Пихтовая, Лениногорская, Можайского, Приозёрная, Вересаева, Гастрономическая, Ласточкина, Донбасская и Витимская.

На муниципальном портале сообщается, что свет в домах появится только в половине второго ночи.

В конце июня новосибирцы остались без спектакля из-за отключения электричества.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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24 июл 2019 в 23:11

Гетто

Из погреба
24 июл 2019 в 23:22

С пропиской оттуда на приличную работу, поди и не устроишься. Я бы на месте работодателя не взял сотрудника из тех мест...