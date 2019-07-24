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Культура

«Быть хорошим так грустно»: новосибирская группа «Плохие люди» выпустила новую песню

Этим треком музыканты хотят восстановить баланс добра и зла

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Музыканты считают, люди забыли о том, что с хорошими людьми могут происходить плохие вещи

Фото: Константин Глуздаков

Новосибирский музыкальный коллектив «Плохие люди» выпустил новую песню — трек под названием «С самыми плохими людьми» появился на странице в официальной группе музыкантов сегодня, 24 июля.

«Хорошие вещи происходят с плохими людьми, люди забыли об этом внутри своей парадигмы. Этой песней мы хотим восстановить баланс добра и зла. <...> Навеяли на её написание атмосфера улиц, музыка, играющая из машин, жизнь обычных людей», — рассказал корреспонденту НГС один из вокалистов группы Константин Глуздаков.

По словам музыканта, в ближайшее время коллектив планирует выступить в Красноярске, а после — выпускать новые песни и снимать клипы.

В конце июня новосибирская музыкальная группа «ЁИ» выпустила альбом со стереокартинкой на обложке.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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24 июл 2019 в 22:34

Да ты задрал...послухай луччи Мишаню Совергона - Танатонавт, я слухаю етот трэк ужо 2 сутки, рэпер Фараон - Мой кайф - ето супер песня под неё хочиццо плакать, Bumble beezy - Дайджест. Зачем слухать всякую фигню?

Стелс
24 июл 2019 в 22:23

Женоподобные мужчинки воплощают свои голубоватые и глупые идеи

Честный
24 июл 2019 в 22:08

Название мрачное. даже читать не охота. Надо создать свою муз. группу комментаторов нгс. к примеру группа Трепачи