«Быть хорошим так грустно»: новосибирская группа «Плохие люди» выпустила новую песню

«Хорошие вещи происходят с плохими людьми, люди забыли об этом внутри своей парадигмы. Этой песней мы хотим восстановить баланс добра и зла. <...> Навеяли на её написание атмосфера улиц, музыка, играющая из машин, жизнь обычных людей», — рассказал корреспонденту НГС один из вокалистов группы Константин Глуздаков.

Новосибирский музыкальный коллектив «Плохие люди» выпустил новую песню — трек под названием «С самыми плохими людьми» появился на странице в официальной группе музыкантов сегодня, 24 июля.

По словам музыканта, в ближайшее время коллектив планирует выступить в Красноярске, а после — выпускать новые песни и снимать клипы.

В конце июня новосибирская музыкальная группа «ЁИ» выпустила альбом со стереокартинкой на обложке.