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Банкомат в Новосибирске выдал многодетной матери в пять раз больше денег

Девушку обвинили в краже

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Банкомат выдал сибирячке деньги не мелкими, а крупными купюрами

Фото: Александр Ощепков / НГС

Многодетная 26-летняя жительница Новосибирска оказалась в суде после того, как банкомат выдал ей в пять раз больше денег. Инцидент произошёл в конце февраля.

Девушка зашла в помещение управляющей компании «Сибирская инициатива», которая находится на жилмассиве «Юбилейный», чтобы снять с карты 400 рублей мелкими купюрами через банкомат ПАО «Левобережный». Однако банкомат выдал ей 2 тысячи рублей — четыре купюры по 500 рублей.

После этого девушка таким же образом сняла деньги из банкомата еще 16 раз и получила на руки 32 тысячи рублей, взяв у банка лишние 25,6 тысячи рублей. Таким образом, она попала под уголовное дело о краже по трём эпизодам статьи. После этого многодетная мать полностью возместила ущерб банку.

Как сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова, представитель ПАО «Левобережный» заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. «Прекратить уголовное дело и уголовное преследование <…> в связи с примирением с потерпевшей», — говорится в тексте постановления.

В прошлом году многодетная мать обманула старушек из Калининского района почти на 277 тысяч рублей — она обещала снять с бабушек порчу, но в итоге сбежала с их деньгами.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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24 июл 2019 в 21:10

еще 16 раз?) видимо, потому, что на карте было только 6800 р? :) какие же недалекие люди у нас... и что значит "с потерпевшей"?) потерпевший так-то тут банк, а не воровка)))

24 июл 2019 в 21:11

Если бы после одной выдачи женщина просто не вернула бы излишки в банк, то можно было бы о чем-то поспорить. Но при многократном умышленном повторении снятия "повышенной" суммы умысел кражи налицо.

24 июл 2019 в 21:06

Не долго длилось ее счастье )))))