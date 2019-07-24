Банкомат в Новосибирске выдал многодетной матери в пять раз больше денег

Многодетная 26-летняя жительница Новосибирска оказалась в суде после того, как банкомат выдал ей в пять раз больше денег. Инцидент произошёл в конце февраля.



Девушка зашла в помещение управляющей компании «Сибирская инициатива», которая находится на жилмассиве «Юбилейный», чтобы снять с карты 400 рублей мелкими купюрами через банкомат ПАО «Левобережный». Однако банкомат выдал ей 2 тысячи рублей — четыре купюры по 500 рублей.



После этого девушка таким же образом сняла деньги из банкомата еще 16 раз и получила на руки 32 тысячи рублей, взяв у банка лишние 25,6 тысячи рублей. Таким образом, она попала под уголовное дело о краже по трём эпизодам статьи. После этого многодетная мать полностью возместила ущерб банку.

