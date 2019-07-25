300 законов за год: что запретила и разрешила Госдума перед тем, как уйти на каникулы

Сегодня депутаты Госдумы собираются в последний раз перед каникулами. Почти весь август они будут отдыхать, в конце месяца прервутся на встречи с избирателями в регионах, а с сентября с новыми силами начнут принимать и запрещать. Только за весеннюю сессию (то есть с начала этого года) народные избранники собирались 57 раз. Однако встретиться всем составом (то есть 450 избранным) им так и не удалось. Кратко итоги 570 часов работы выглядят так:

Вячеслав Володин подсчитал каждый шаг депутатов Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Мы внимательно следили за работой депутатов и собрали в один текст самые важные изменения, которые они приняли и с которыми нам жить.

Разрешили: охотиться с луком

С мая прошлого года охотники с замиранием сердца следили за законопроектом, который наконец разрешит им охоту из лука. И вот это свершилось! 24 июля депутаты Госдумы приравняли луки к охотничьему оружию. Теперь продавать их будут только при предъявлении охотничьего билета, а покупателям нужно встать на учет в Росгвардии. В пояснительной записке отмечается, что приравнивание лука к охотничьему оружию самым положительным образом скажется «на имидже России как великой охотничьей державы». Что при этом делать олимпийской сборной, пока не решили. Запретили: отдавать долги ЖКХ коллекторам

Выдохнуть и не бояться злых коллекторов теперь могут все, кто не платит за коммуналку. Депутаты Госдумы запретили отдавать им долги жителей за услуги ЖКХ. Это могут делать только поставщики, управляющие компании, ТСЖ, жилищные или потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации или региональные операторы. Работа предстоит серьезная. Согласно последним данным Минстроя РФ, российские коммунальные неплательщики накопили почти 755 миллиардов рублей долга.

Депутаты посчитали, что на оплату счетов ЖКХ у россиян уходит в среднем 10,9% расходов. Это вторая по величине строка трат. Расходы на продукты питания составляют 29,5%, а на одежду и обувь — 8,8% Фото: Данила Сухоруков / 161.RU

Разрешили: не платить ипотеку Небольшое финансовое послабление подготовили для ипотечников. Распространяется оно на тех, чья сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей, а ипотечное жилье — единственное. В этом случае вы можете воспользоваться ипотечными каникулами. На каникулы можно уйти один раз за все время кредитования на срок до полугода. Также нужно доказать, что вы находитесь в трудной жизненной ситуации.

Запретили: хостелы в жилых домах Еще один принятый в этом году Госдумой закон запретил размещать хостелы в жилых домах. Как с ними поступить, в правительстве думали с 2015 года. Однако на окончательное прощание надеяться рано: владельцы хостелов, по словам экспертов, теперь либо уйдут в тень, либо будут вынуждены перевести помещения в статус нежилых и работать дальше.

Разрешили: родственники в реанимации В 2019 году начал работать закон, согласно которому родные пациента, находящегося в палате интенсивной терапии и реанимации, могут быть рядом. Действие документа распространяется на родителей, супругов, детей и законных представителей. Друзья и коллеги могут попасть к койке только в присутствии родственника. При этом одновременно находиться рядом с пациентом могут не больше двух человек. Подробный разбор, как попасть в реанимацию к родственнику по новому закону, читайте здесь.

До сих пор быть вместе в реанимации разрешали только родственникам несовершеннолетних пациентов, в отношении взрослых система работала избирательно, решение оставалось за главврачом и заведующим реанимационным отделением Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Разрешили: усыновление ВИЧ-положительным Россиянам с ВИЧ и гепатитом С разрешили усыновлять детей. Но не всем. Только в случае, если они уже проживают с ребенком, и при условии учета интересов самого усыновляемого. Проект закона в Госдуму внесли в конце 2018 года, а разработали его после того, как Конституционный суд признал незаконным запрет усыновления ВИЧ-положительным и переносчикам гепатита С.

Запретили: мешать скорой Реальный случай лег в основу еще одного закона. В 2017 году в Петропавловске-Камчатском 21-летний пациент умер, не дождавшись скорой из-за того, что водитель перегородил дорогу карете. Это и другие происшествия дали плодотворную почву для законотворческой работы.



То самое видео, из-за которого инициировали закон. Посмотрите, как это было



Источник: Ютуб Info / YouTube.com

После того как Госдума приняла окончательные поправки в Уголовный кодекс и КоАП, водителям, которые не любят уступать дорогу скорой помощи, светит лишение прав на срок до года или лишение свободы на срок до четырех лет, если пациент умрет.

Как правильно вести себя на дороге, чтобы не стать уголовником, читайте в нашей памятке.

Разрешили: экономить на лекарствах Под занавес работы в этом созыве Госдума приняла еще одну «здоровую» поправку, благодаря которой у каждого появилась возможность экономить на лекарствах без ущерба здоровью. Если раньше можно было получить вычет только на лекарства из определенного списка, то новая редакция Налогового кодекса распространяет эту функцию на все препараты, даже на витамины. Но, чтобы получить возврат, сперва придется доказать необходимость покупки.

Эта памятка пригодится даже раньше, чем вы соберетесь оформлять вычет Фото: Анна Рыбакова / Сеть городских порталов

Запретили: жить со змеями

Тёмные времена настают для любителей держать дома антилоп, крокодилов, акул, обезьян, фламинго и другой экзотический зверинец. В июне перечень диких животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях, увеличился вдвое. Закон вступает в силу с 2020 года. В случае, когда запрещенные звери уже живут у вас дома, то табу их не коснется — запрет распространится на тех, кого вы завели с 1 января. В любом случае об этом нужно будет предупредить Росприроднадзор. Но как это будет выглядеть на практике, непонятно.

— Реестра, четкого учета этих животных нет. Момент контроля не отлажен. Может, какой-то механизм сделают, будут учет вести. Мне кажется, что это очень трудозатратно. Из-за этого исполнение закона держится на честном слове. Без санкций и контроля у нас законы не исполняются. Не уверен, что он найдет какое-то практическое применение, — считает юрист Александр Щербинин. Есть исключения, при которых запрет не действует: если зверь травмирован, а вы его выхаживаете; если вы разводите совсем редкие виды, чтобы сохранить генофонд; если питомец выкармливает потомство. Почитайте и посмотрите, как сегодня люди уживаются со странными и экзотическими животными в одной квартире.



Всего в списке запрещенных к содержанию животных оказалось 33 вида. Больше всего ковчег Госдумы заинтересовали 18 видов змей, 19 паукообразных, 52 млекопитающих и 11 видов птиц. Зато из коралловых полипов можно держать дома практически всех, кроме зоантарий Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Запретили: много говорить Еще одни серьезные изменения коснулись темы связи и распространения информации. Во-первых, в марте президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях, по которому Роскомнадзор сможет блокировать сайты, распространяющие фейковые новости. За распространение недостоверной информации уже штрафуют на сумму от 30 до 400 тысяч рублей. Как еще накажут за фейки и обидные мемы про политиков, читайте здесь.



Запретили: гаджеты военным Во-вторых, военнослужащих и призывников оградили от внешнего мира, запретив им гаджеты с доступом в интернет. Им нельзя делиться в соцсетях информацией, связанной с прохождением службы. Исключение составляют сотрудники, работающие со СМИ, для которых распространение информации — прямая должностная обязанность.

Запретили: кино без паспорта Подумали депутаты и об ограничении «вредной» информации. Подросткам и всем, кто просто молодо выглядит, с этого года не помешает брать с собой паспорт в кино. Законодатели составили документ, согласно которому кассиры должны спрашивать удостоверение личности у посетителей, если заподозрят, что тем меньше 18 лет. Подозрительность станет важным качеством для библиотекарей и продавцов билетов на зрелищные мероприятия.

Седьмому созыву Госдумы предстоит еще два года работы. За это время депутаты успеют принять много полезных и странных законов. Например, на осенней сессии, которая стартует в сентябре, планируют разрешить курилки в аэропортах и запретить электронную почту без регистрации и СМС.

