KIA анонсировала в России новый кроссовер, который дешевле Sportage

Seltos выглядит солидно
Фото: KIA
Компания KIA анонсировала продажи на отечественном рынке нового кроссовера Seltos — это аналогичный Hyundai Creta автомобиль, но с гораздо более эффектной внешностью.
Автомобиль длиной 4370 мм займёт место между кроссоверами Soul и Sportage, а значит, будет дешевле популярного Sportage, который сейчас стоит от
«Он конкурент Creta, у него платформа KIA будет, по размерам очень похож на Creta и соответственно будет конкурировать. Он, конечно, меньше Sportage, надеемся, что будет дешевле», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Мегапарк».
Seltos получил новый дизайн салона, и с другими моделями KIA интерьер существенно разнится. Экран мультимедийной системы размером 10,25 дюйма здесь возвышается над передней панелью, а двухцветное решение панели напоминает автомобили Land Rover. В машине доступны проекционный дисплей, светодиодная оптика, акустика Bose, кожаный салон. Багажник имеет значительный объём — 498 литров.
В моторной гамме: бензиновый 1,6-литровый 177-сильный турбомотор, 2-литровый 150-сильный атмосферный мотор, а также дизель 1,6 литра мощностью 136 л. с. Коробки передач — 6-ступенчатый автомат, робот или вариатор. Возможен полный привод.
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