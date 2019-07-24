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KIA анонсировала в России новый кроссовер, который дешевле Sportage

KIA Seltos выглядит интереснее Hyundai Creta, а стоить будет так же

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Seltos выглядит солидно

Фото: KIA

Компания KIA анонсировала продажи на отечественном рынке нового кроссовера Seltos — это аналогичный Hyundai Creta автомобиль, но с гораздо более эффектной внешностью. 

Автомобиль длиной 4370 мм займёт место между кроссоверами Soul и Sportage, а значит, будет дешевле популярного Sportage, который сейчас стоит от 1 389 900 до 2 304 900 рублей. Как правило, максимальная стоимость компактных паркетников граничит с нижней планкой цены среднеразмерных кроссоверов, поэтому цена на Seltos может быть в диапазоне 1–1,3 миллиона рублей, как у Hyundai Creta. 

«Он конкурент Creta, у него платформа KIA будет, по размерам очень похож на Creta и соответственно будет конкурировать. Он, конечно, меньше Sportage, надеемся, что будет дешевле», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Мегапарк». 

У салона Seltos полностью новый дизайн

У салона Seltos полностью новый дизайн

Seltos получил новый дизайн салона, и с другими моделями KIA интерьер существенно разнится. Экран мультимедийной системы размером 10,25 дюйма здесь возвышается над передней панелью, а двухцветное решение панели напоминает автомобили Land Rover. В машине доступны проекционный дисплей, светодиодная оптика, акустика Bose, кожаный салон. Багажник имеет значительный объём — 498 литров. 

Seltos с полным приводом может выезжать на бездорожье

Seltos с полным приводом может выезжать на бездорожье

В моторной гамме: бензиновый 1,6-литровый 177-сильный турбомотор, 2-литровый 150-сильный атмосферный мотор, а также дизель 1,6 литра мощностью 136 л. с. Коробки передач — 6-ступенчатый автомат, робот или вариатор. Возможен полный привод. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (9)

игнат
24 июл 2019 в 20:18

У троллей родители пришли с работы компы сказали выключить!)))

Недовольный
24 июл 2019 в 20:02

Пусть идут в ... С такими ценами и зарплатами, собирают в регионах с хорошими з/пл, сделаны из фольги, москвичи с питомцами и пусть ездят, а мы как рабы будем оплачивать полмиллионные пошлины за б/У с Японии, пока эти бабки распиливают на арктику, войны, нац проекты...уроды и машины уродские по стоимости б/У ягуара с аукциона

Фото пользователя
24 июл 2019 в 20:37

Не составит Селтос конкуренцию Крете. Вариатор и робот сделают этот кросс не популярным. Был бы классический автомат, было бы другое дело.