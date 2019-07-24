Городские власти предложили снести памятник доброму сантехнику

Как объяснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, подобная судьба ждёт все памятники и арт-объекты, которые установили без согласования с художественным советом.

Постановление о проведении общественных слушаний появилось сегодня на сайте мэрии Новосибирска. Согласно тексту документа, основанием для этого стало то, что памятник поставили незаконно.

«Именно для этого и создавался художественный совет более трёх лет назад. Для того чтобы все памятники и все арт-объекты, которые появляются на территории Новосибирска, обязательно согласовывались с людьми, которые обладают художественным вкусом, причём профессиональным», — объяснила позицию мэрии Анна Терешкова.

По словам Терешковой, по городу появилось много объектов, которые не были согласованы. «Вот от этого мы и оберегаем горожан, потому что, к сожалению, и так по городу много набросано различных объектов, которые не соответствуют никаким художественным стандартам. Я считаю, что это просто безобразие. Такая пощёчина художественному совету», — отметила она.

Как сообщили корреспонденту НГС в «Ремлюксе», администрация магазина будет согласовывать скульптуру, чтобы вновь поставить её на это место.

«Какая может быть у нас позиция? Ну поставили и поставили. Всё. Конечно будет согласовывать, но когда — непонятно. Пока есть другие, более важные задачи», — сказали в магазине.

В июне на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска поставили памятник друзьям. Ещё одну скульптуру предложили поставить в Нарымском сквере рядом с Вознесенским кафедральным собором Новосибирска и цирком — огромную фигуру Николая Чудотворца.

