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Образование

В новосибирских школах возникла нехватка учителей

Больше всего в городе не хватает педагогов в начальных классах

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В городе признали нехватку учителей начальных классов

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Городские власти опубликовали список специалистов, которых не хватает в школах и детсадах Новосибирска — город остро нуждается в учителях.

Список профессий появился в проекте постановления мэрии Новосибирска. Как следует из документа, на 2020 год самый большой дефицит кадров наблюдают среди учителей начальных классов, иностранного языка, физики, математики, а также среди воспитателей в детских садах. 

Проблема дефицита среди учителей не нова для Новосибирска. Одна из главных причин — низкие зарплаты учителей, рассказал корреспонденту НГС заместитель председателя общественного совета при областном министерстве образования Сергей Семёнов.

«Школы можно условно разделить на статусные и обычные, в спальных районах. Как правило, дефицит кадров, к сожалению, наблюдают именно в тех школах, которые не являются так называемыми статусными, в статусные чуть ли не конкурс бывает на позиции учителей. В каком-нибудь спальном районе в школе детей мало, а у нас сейчас подушевое финансирование. Грубо говоря, у школы меньше денег и, соответственно, меньше возможностей каким-то образом поощрять учителей. Зарплата состоит из стимулирующей части и окладной. Окладная часть — мизер, а стимулирующая завязана на количестве учеников. <...> По детским садам — там также большие кадровые проблемы, накладывает свой отпечаток оклад — у воспитателей он ещё меньше, чем у учителей», — пояснил Сергей Семёнов.

Недавно областные власти опубликовали рейтинг самых востребованных профессий в области — в топе, помимо учителей, оказались врачи, инженеры и менеджеры

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КОММЕНТАРИИ (28)

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24 июл 2019 в 18:07

Всё таки послушали Медведева и ушли в бизнес...

Георгий
24 июл 2019 в 18:16

Странно!
Неужели все меньше и меньше людей хочет за копейки отвечать за чужих детей и выслушивать каждый день капризы яжематерей?!

О_оо
24 июл 2019 в 18:07

По совету Медведева пошли в бизнес ?))))