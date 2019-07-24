В новосибирских школах возникла нехватка учителей

Список профессий появился в проекте постановления мэрии Новосибирска. Как следует из документа, на 2020 год самый большой дефицит кадров наблюдают среди учителей начальных классов, иностранного языка, физики, математики, а также среди воспитателей в детских садах.

«Школы можно условно разделить на статусные и обычные, в спальных районах. Как правило, дефицит кадров, к сожалению, наблюдают именно в тех школах, которые не являются так называемыми статусными, в статусные чуть ли не конкурс бывает на позиции учителей. В каком-нибудь спальном районе в школе детей мало, а у нас сейчас подушевое финансирование. Грубо говоря, у школы меньше денег и, соответственно, меньше возможностей каким-то образом поощрять учителей. Зарплата состоит из стимулирующей части и окладной. Окладная часть — мизер, а стимулирующая завязана на количестве учеников. <...> По детским садам — там также большие кадровые проблемы, накладывает свой отпечаток оклад — у воспитателей он ещё меньше, чем у учителей», — пояснил Сергей Семёнов.



Недавно областные власти опубликовали рейтинг самых востребованных профессий в области — в топе, помимо учителей, оказались врачи, инженеры и менеджеры.