Около Ленинского суда построили мрачную гостиницу — в ней 3 номера и 11 входных дверей

Новое здание возле Ленинского суда числится по документам мэрии как одноэтажная гостиница
Фото: читатель НГС
Мэрия выдала разрешение на ввод в эксплуатацию здания гостиницы, построенной возле Ленинского суда на перекрёстке улиц Троллейная и Связистов. Документ, подписанный 19 июля, опубликован на муниципальном портале.
В разрешении сказано, что здание — одноэтажная гостиница общей площадью 856,68 кв. м. Застройщик — ООО «ТехноДизайн». Сооружение застеклено двухкамерными стеклопакетами, а по документам в нём находится всего три гостиничных номера. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано и.о. начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгением Улитко.
Здание остеклено с одной из сторон и внешне напоминает небольшой торговый центр. Стены гостиницы чёрно-белого цвета, у него 11 входов. На карте 2ГИС этот объект обозначен как строящееся 3-этажное здание. На самой гостинице висит баннер о её продаже.
Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», владелец и директор ООО «ТехноДизайн» — Андрей Бурменко. Бизнесмену принадлежит и строительная компания «Комсервис», которой недавно разрешили построить 25-этажку на участке улицы Семьи Шамшиных, где раньше можно было строить дома не выше 8 этажей. До 2016 года Бурменко был директором ещё одной строительной компании — ООО «Абсолют». Сейчас «Контур.Фокус» сообщает, что сведения по этой фирме, включённые в ЕГРЮЛ, признаны недостоверными по результатам двух проверок ФНС в 2018 и 2019 годах.
Связаться с Андреем Бурменко корреспонденту НГС не удалось. По телефону, указанному на рекламной растяжке о продаже здания, ответила Людмила Костина, уточнившая, что является владелицей объекта.
«Я просто не понимаю, для кого эта новость? Откуда такое повышенное внимание к моему объекту? Вы (НГС. — Прим. ред.), насколько мне известно, не пишете о сдаче в эксплуатацию каждого объекта в городе. <…> Этот объект — гостиница, это указано в документах. Он сдан в эксплуатацию как гостиница и будет эксплуатироваться как гостиница. Какие-нибудь ещё у вас вопросы? Я не собираюсь вам ничего объяснять», — ответила Людмила Костина.
Владелица здания добавила, что у неё есть все необходимые документы на этот объект, а 11 входов в гостиницу сделаны для удобства. От более подробных комментариев Людмила Костина отказалась.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, как выдаются разрешения на эксплуатацию объектов и проверяется ли использование здания на предмет соответствия заявленному. За время подготовки публикации ответ из мэрии не поступил.
В мае 2019 года НГС уже рассказывал об этой странной гостинице в репортаже-тесте о 5 объектах в Ленинском районе. Читателям предлагалось угадать, чем является то или иное здание по документам, разрешающим строительство. Некоторые эксперты считают, что застройщики идут на такое с единственной целью: построить в конкретном месте тот объект, который официально построить там нельзя.