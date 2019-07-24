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Около Ленинского суда построили мрачную гостиницу — в ней 3 номера и 11 входных дверей

По документам здание является отелем, но внешне очень похоже на ТЦ

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Новое здание возле Ленинского суда числится по документам мэрии как одноэтажная гостиница

Фото: читатель НГС

Мэрия выдала разрешение на ввод в эксплуатацию здания гостиницы, построенной возле Ленинского суда на перекрёстке улиц Троллейная и Связистов. Документ, подписанный 19 июля, опубликован на муниципальном портале.

В разрешении сказано, что здание — одноэтажная гостиница общей площадью 856,68 кв. м. Застройщик — ООО «ТехноДизайн». Сооружение застеклено двухкамерными стеклопакетами, а по документам в нём находится всего три гостиничных номера. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано и.о. начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгением Улитко.

Здание остеклено с одной из сторон и внешне напоминает небольшой торговый центр. Стены гостиницы чёрно-белого цвета, у него 11 входов. На карте 2ГИС этот объект обозначен как строящееся 3-этажное здание. На самой гостинице висит баннер о её продаже.

У новой гостиницы 11 входов и 3 номера

У новой гостиницы 11 входов и 3 номера

Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», владелец и директор ООО «ТехноДизайн» — Андрей Бурменко. Бизнесмену принадлежит и строительная компания «Комсервис», которой недавно разрешили построить 25-этажку на участке улицы Семьи Шамшиных, где раньше можно было строить дома не выше 8 этажей. До 2016 года Бурменко был директором ещё одной строительной компании — ООО «Абсолют». Сейчас «Контур.Фокус» сообщает, что сведения по этой фирме, включённые в ЕГРЮЛ, признаны недостоверными по результатам двух проверок ФНС в 2018 и 2019 годах.

Связаться с Андреем Бурменко корреспонденту НГС не удалось. По телефону, указанному на рекламной растяжке о продаже здания, ответила Людмила Костина, уточнившая, что является владелицей объекта.

«Я просто не понимаю, для кого эта новость? Откуда такое повышенное внимание к моему объекту? Вы (НГС. — Прим. ред.), насколько мне известно, не пишете о сдаче в эксплуатацию каждого объекта в городе. <…> Этот объект — гостиница, это указано в документах. Он сдан в эксплуатацию как гостиница и будет эксплуатироваться как гостиница. Какие-нибудь ещё у вас вопросы? Я не собираюсь вам ничего объяснять», — ответила Людмила Костина.

Владелица здания добавила, что у неё есть все необходимые документы на этот объект, а 11 входов в гостиницу сделаны для удобства. От более подробных комментариев Людмила Костина отказалась.

В 2ГИС строение обозначено как 3-этажное строящееся здание

В 2ГИС строение обозначено как 3-этажное строящееся здание

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, как выдаются разрешения на эксплуатацию объектов и проверяется ли использование здания на предмет соответствия заявленному. За время подготовки публикации ответ из мэрии не поступил.

В мае 2019 года НГС уже рассказывал об этой странной гостинице в репортаже-тесте о 5 объектах в Ленинском районе. Читателям предлагалось угадать, чем является то или иное здание по документам, разрешающим строительство. Некоторые эксперты считают, что застройщики идут на такое с единственной целью: построить в конкретном месте тот объект, который официально построить там нельзя.

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КОММЕНТАРИИ (34)

greespy
24 июл 2019 в 18:31

Что это уродство? КАК такое могли построить? Тут два варианта. Либо в мэрии сидят слепые, либо не следят за тем, что строят. Либо и то, и то другое.

24 июл 2019 в 18:32

Ну да ну да гостиница.А так будут торговать ,а номера для торговцев из дальнего зарубежья.

Обоже
24 июл 2019 в 18:29

Феерично))))))