Около Ленинского суда построили мрачную гостиницу — в ней 3 номера и 11 входных дверей

В разрешении сказано, что здание — одноэтажная гостиница общей площадью 856,68 кв. м. Застройщик — ООО «ТехноДизайн». Сооружение застеклено двухкамерными стеклопакетами, а по документам в нём находится всего три гостиничных номера. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано и.о. начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгением Улитко.

Здание остеклено с одной из сторон и внешне напоминает небольшой торговый центр. Стены гостиницы чёрно-белого цвета, у него 11 входов. На карте 2ГИС этот объект обозначен как строящееся 3-этажное здание. На самой гостинице висит баннер о её продаже.

Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», владелец и директор ООО «ТехноДизайн» — Андрей Бурменко. Бизнесмену принадлежит и строительная компания «Комсервис», которой недавно разрешили построить 25-этажку на участке улицы Семьи Шамшиных, где раньше можно было строить дома не выше 8 этажей. До 2016 года Бурменко был директором ещё одной строительной компании — ООО «Абсолют». Сейчас «Контур.Фокус» сообщает, что сведения по этой фирме, включённые в ЕГРЮЛ, признаны недостоверными по результатам двух проверок ФНС в 2018 и 2019 годах.

Связаться с Андреем Бурменко корреспонденту НГС не удалось. По телефону, указанному на рекламной растяжке о продаже здания, ответила Людмила Костина, уточнившая, что является владелицей объекта.



«Я просто не понимаю, для кого эта новость? Откуда такое повышенное внимание к моему объекту? Вы (НГС. — Прим. ред.), насколько мне известно, не пишете о сдаче в эксплуатацию каждого объекта в городе. <…> Этот объект — гостиница, это указано в документах. Он сдан в эксплуатацию как гостиница и будет эксплуатироваться как гостиница. Какие-нибудь ещё у вас вопросы? Я не собираюсь вам ничего объяснять», — ответила Людмила Костина.

