«Пусть ходят в противогазе»: новосибирских синоптиков обвинили в панике из-за дымки

Начальник Среднесибирского гидрометцентра Сергей Серёжкин, работающий в Красноярске, заявил, что в Новосибирске был незаконно введён режим неблагоприятных погодных условий (НМУ), который также называют режимом «чёрного неба». Новосибирские синоптики опровергли обвинения. Режим ввели из-за лесных пожаров Красноярска после того, как небо затянуло смогом. При этом в самом Красноярске о введении режима синоптики не объявляли. «Наши расчёты пока таковы, что мы НМУ пока вводить не будем», — сказал сегодня Серёжкин красноярским журналистам.

После этого он заявил о возможном нарушении со стороны гидрометцентров, которые ввели этот режим. «Объявили в нарушении приказа Минприроды. Я сегодня с коллегами из Росгидромета разговаривал — будет организована проверка по этим учреждениям, которые это сделали. <…> Я не знаю, на основании чего они вводили — вы говорите, что они ввели — возможно, показатель П у них был для того, что было ввести. Если они ввели только из-за того, что была дымка, а показатель П был меньше нормы — то это будет нарушение», — сказал журналистам Серёжкин. Показатель П, который в приказе Минприроды называется параметром P, означает частоту превышения концентраций загрязняющих веществ в течение определённых суток. По словам Серёжкина, в Красноярске этот показатель не превышен. Новосибирские синоптики с центром мониторинга загрязнений окружающей среды продлили режим НМУ первой степени опасности до 10 часов утра 25 июля. Заявление Серёжкина прокомментировал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.