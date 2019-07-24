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Дым лесных пожаров над Новосибирском

«Пусть ходят в противогазе»: новосибирских синоптиков обвинили в панике из-за дымки

Из-за запаха гари и густой пелены в Новосибирске ввели режим «чёрного неба»

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Новосибирские синоптики ответили на критику красноярцев

Фото: Александр Ощепков / НГС

Начальник Среднесибирского гидрометцентра Сергей Серёжкин, работающий в Красноярске, заявил, что в Новосибирске был незаконно введён режим неблагоприятных погодных условий (НМУ), который также называют режимом «чёрного неба». Новосибирские синоптики опровергли обвинения.

Режим ввели из-за лесных пожаров Красноярска после того, как небо затянуло смогом. При этом в самом Красноярске о введении режима синоптики не объявляли.

«Наши расчёты пока таковы, что мы НМУ пока вводить не будем», — сказал сегодня Серёжкин красноярским журналистам.

После этого он заявил о возможном нарушении со стороны гидрометцентров, которые ввели этот режим.

«Объявили в нарушении приказа Минприроды. Я сегодня с коллегами из Росгидромета разговаривал — будет организована проверка по этим учреждениям, которые это сделали. <…> Я не знаю, на основании чего они вводили — вы говорите, что они ввели — возможно, показатель П у них был для того, что было ввести. Если они ввели только из-за того, что была дымка, а показатель П был меньше нормы — то это будет нарушение», — сказал журналистам Серёжкин.

Показатель П, который в приказе Минприроды называется параметром P, означает частоту превышения концентраций загрязняющих веществ в течение определённых суток.

По словам Серёжкина, в Красноярске этот показатель не превышен.

Новосибирские синоптики с центром мониторинга загрязнений окружающей среды продлили режим НМУ первой степени опасности до 10 часов утра 25 июля.

Заявление Серёжкина прокомментировал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Это утверждение пусть будет на его совести», — сказал Ягудин и объяснил причины введения режима НМУ первой степени опасности.

«В какой-то степени это связано с тем, что мы сами ощущаем запах гари, запах дыма, запах, вызывающий дискомфорт в состоянии дыхания, — это первое. Второе — мы знаем, что в МЧС нашей области имеется порядка нескольких сотен жалоб от жителей. Есть к тому же данные наблюдений наших станций о том, что у нас ухудшилась видимость из-за дыма, дымки, мглы. <…> Данные проб воздуха не дают нам информацию о нескольких ПДК по углероду или по пыли, но по комплексам других показателей у нас дискомфортные условия для жителей, социальной сферы, населения», — сказал Ягудин.

Представитель Новосибирского гидрометцентра отметил, что синоптики принимают во внимание то обстоятельство, что в городе стало трудно дышать, что может вызвать проблемы с артериальным давлением и обострение лёгочных заболеваний.

На заявление Серёжкина о том, что решение о НМУ было принято с нарушением, Ренад Ягудин заявил, что если Серёжкин «дышит через противогаз, это его проблемы».

Смог стоит в Новосибирске с 21 июля — он появился из-за того, что в Красноярском крае и Иркутской области горят леса. В понедельник, 22 июля, в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что их не тушат, так как это экономически не выгодно.

Сегодня НГС опубликовал видео с несколькими пожарами, от которых дым несёт в Новосибирск.

А жители Новосибирска почувствовали снижение температуры в городе — это похолодание может быть связано со смогом, который стоит над городом.

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КОММЕНТАРИИ (75)

лена путина
24 июл 2019 в 19:27

респект ягудину. молодцы. неожидала!!!

житель
24 июл 2019 в 19:37

В окно смотрю, как на фото.. ужасов не вижу") Это что, с Припяти фотки у вас НГС..

24 июл 2019 в 19:46

Ну это всё понятно, в Красноярске не нужна огласка на всю страну данной проблемы, поэтому и делают всё, чтобы все молчали, вдруг прокатит. Смешно.