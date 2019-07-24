Застройщик сломал красивую клумбу из старого «Запорожца» и расплатился с её хозяйкой цветами

О пропаже клумбы, разбитой в старом советском автомобиле , сообщил читатель Михаил Цененко. Он рассказал, что местные жители устроили цветник прямо в кузове «Запорожца», засыпав его землёй и посадив цветы.

Жители Дзержинского района Новосибирска пожаловались на пропавшую клумбу с цветами, которую сделали из старого автомобиля «Запорожец». Выяснилось, что её сломали рабочие компании, строящей жилой комплекс неподалёку. В итоге застройщик и местные жители решили, что вместо «Запорожца» там высадят новые цветы.

Сегодня сибирячка Татьяна Рязанова, проживающая неподалёку от уничтоженной клумбы, написала корреспонденту НГС, что «Запорожец» был повреждён строительной компанией «Вира-строй», которая строит неподалёку от улицы Заслонова жилой комплекс.

«Вели коммуникации и "Запорожец" просто раздавали тракторами, а потом и вовсе вывезли. Собирали собрание, встреча местных жителей и застройщика по этому вопросу. Было обещано, что приобретёт застройщик новый запорожец и вернёт всё в былое состояние. Но увы», — рассказала женщина.

Она обратила внимание, что "Запорожец" купила и привезла на место одна из жительниц улицы Заслонова.

Как объяснили корреспонденту НГС в компании «Вира-строй», застройщик давно решил все вопросы с хозяйкой клумбы и председателем местного ТОС.

«Застройщик выделил саженцы и направил работников для помощи в обустройстве новой клумбы», — сказали в компании.

В конце мая рабочие начали обрывать цветы с декоративных яблонь сорта «Рудольф» на Михайловской набережной: в мэрии Новосибирска рассказали, что сделать это посоветовали ботаники.

