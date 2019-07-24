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Город

Застройщик сломал красивую клумбу из старого «Запорожца» и расплатился с её хозяйкой цветами

Клумбу сделали под капотом машины — туда положили землю и камни

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Выяснилось, что клумбу сломали рабочие компании, строящей жилой комплекс неподалёку

Фото: Михаил Цененко

Жители Дзержинского района Новосибирска пожаловались на пропавшую клумбу с цветами, которую сделали из старого автомобиля «Запорожец». Выяснилось, что её сломали рабочие компании, строящей жилой комплекс неподалёку. В итоге застройщик и местные жители решили, что вместо «Запорожца» там высадят новые цветы.

О пропаже клумбы, разбитой в старом советском автомобиле, сообщил читатель Михаил Цененко. Он рассказал, что местные жители устроили цветник прямо в кузове «Запорожца», засыпав его землёй и посадив цветы. 

Сегодня сибирячка Татьяна Рязанова, проживающая неподалёку от уничтоженной клумбы, написала корреспонденту НГС, что «Запорожец» был повреждён строительной компанией «Вира-строй», которая строит неподалёку от улицы Заслонова жилой комплекс.

«Вели коммуникации и "Запорожец" просто раздавали тракторами, а потом и вовсе вывезли. Собирали собрание, встреча местных жителей и застройщика по этому вопросу. Было обещано, что приобретёт застройщик новый запорожец и вернёт всё в былое состояние. Но увы», — рассказала женщина.

Она обратила внимание, что "Запорожец" купила и привезла на место одна из жительниц улицы Заслонова.

Как объяснили корреспонденту НГС в компании «Вира-строй», застройщик давно решил все вопросы с хозяйкой клумбы и председателем местного ТОС. 

«Застройщик выделил саженцы и направил работников для помощи в обустройстве новой клумбы», — сказали в компании.

В конце мая рабочие начали обрывать цветы с декоративных яблонь сорта «Рудольф» на Михайловской набережной: в мэрии Новосибирска рассказали, что сделать это посоветовали ботаники. 

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КОММЕНТАРИИ (7)

24 июл 2019 в 17:30

Лучше бы поставили старые продавленные диваны с помойки,
как в продвинутых гетто.

Фото пользователя
24 июл 2019 в 17:33

Какая доверчивая хозяйка клумбы! Где же застройщик найдет новый запорожец?

Крекс Пекс
24 июл 2019 в 18:19

Не клумба, а хлам! И не нужно го..ну давать характеристику конфеты!!!