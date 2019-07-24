Вот это номер! Регистрацию автомобилей по новой схеме отложили на январь

С 4 августа должен был заработать новый порядок регистрации автомобилей, который включал множество необычных пунктов: прекращение печати номеров в ГИБДД, возможность в дилерском центре поставить машину на учёт, возврат привязки кода региона к прописке автовладельца и так далее. К третьему чтению в Госдуме законопроект «О государственной регистрации транспортных средств» изменили, а срок вступления в силу перенесли на январь будущего года. Основная причина — вероятный дефицит госномеров и очереди на пунктах их получения. Сейчас основной «печатник» регзнаков — ГИБДД, а коммерческие организации могут выдавать их, например, при частном обращении автомобилиста после утери номеров. Изначально законопроект предполагал, что печать номеров полностью отдадут частникам, для которых на днях Федеральная антимонопольная служба установил максимальный тариф — 2000 рублей за легковой номер. Это равно госпошлине, которая действует сейчас.



Потом выяснилось, что в России нет достаточного количество частных фирм, имеющих лицензии и оборудование для печати регзнаков, а потому в августе может начаться регистрационный коллапс. Депутаты пошли ещё дальше и в финальной редакции законопроекта оставили альтернативу — получать госномера можно хоть в ГИБДД, хоть у частников.

Остальные положения закона остались прежними. Дилеры смогут выдавать клиентам новые автомобили уже с госномерами. Для этого компаниям придётся выполнить ряд условий, чтобы попасть в реестр ГИБДД: сверкой номеров и осмотром автомобиля будет заниматься специально обученный сотрудник.

При покупке подержанного автомобиля можно будет, как и сейчас, сохранять прежние госномера, за исключением случаев, когда прописка владельца не совпадет с кодом региона на регистрационном знаке. Код региона был значим до 2013 года, но затем схему либерализовали, разрешив оставлять госномера чужих регионов. Теперь же код региона будет присваиваться исходя из прописки владельца, что, по мнению законотворцев, позволит лучше прогнозировать рост автопарка и контролировать поток.



С весны этого года буквенно-цифровая комбинация на госномер присваивается случайным образом или строго по порядку, чтобы исключить продажу красивых номеров. Новый законопроект предусматривает покупку таких регзнаков через аукцион, но сам механизм ещё не согласовали.

Одно из самых важных нововведений касалось машин с битыми или ржавыми идентификационными номерами (VIN). Мы неоднократно писали, что повреждение VIN в незначительном ДТП нередко приводило к фактическому списанию автомобиля. Легальной процедуры его восстановления до сих пор не было, но в новом законе предусмотрена возможность нанесения дополнительной маркировки. Процедура бюрократическая, небыстрая и достаточно дорогая, но в любом случае это серьёзный шаг вперёд.

Но сначала — шаг назад. Как и в случае с реформой формата госномеров, запланированной на начало этого года, подготовить в срок необходимые документы не получилось, а потому срок её введения просто перенесли на пять месяцев.