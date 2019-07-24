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Милота

У знаменитых новосибирских лабрадоров-очкариков родились щенки

Один из щенков уже гуляет по Первомайскому скверу

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Сейчас в Первомайском сквере гуляют 4 лабрадора

Фото: Дарья Януш / НГС

У известных новосибирских лабрадоров в очках родились щенки. Хозяин собак продал почти весь помёт, но одного щенка до сих пор не забрали — вместе со взрослыми собаками он уже прогуливается около фонтана в Первомайском сквере.

«Он последний остался, остальных продал. 10 щенков было. Пока имени нет, отец — Тефтель, мать — Милка. Продаю за 10 тысяч рублей», — рассказал Павел. 

Сейчас щенок много спит и всё ещё на грудном вскармливании, но уже играет с прохожими и даёт себя погладить.

Впервые Павел вышел в центр города с парой тёмных лабрадоров в солнцезащитных очках ещё в 2006 году. За 13 лет у новосибирца сменилось несколько собак, а Павел регулярно продаёт щенков от легендарных собак, которых видит весь город. 

Несмотря на милый вид щенка, самыми знаменитыми новорождёнными зверями Новосибирска остаются белые медвежата из зоопарка. Сейчас они уже подросли и вовсю резвятся в бассейне — недавно Шайна и Норди научились нырять.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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24 июл 2019 в 15:49

Нашли место для выгула... сквер в центре города! Хозяева вообще ку-ку?

мухаха
24 июл 2019 в 16:09

Не, мне даже даром не нуна собака, а тем более за 10 тыров. Сплошной геморрой - корми, выгуливай, лечи ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

24 июл 2019 в 16:11

Какой хорошенький, а глазки умные и грустные)