У знаменитых новосибирских лабрадоров-очкариков родились щенки

У известных новосибирских лабрадоров в очках родились щенки. Хозяин собак продал почти весь помёт, но одного щенка до сих пор не забрали — вместе со взрослыми собаками он уже прогуливается около фонтана в Первомайском сквере.



«Он последний остался, остальных продал. 10 щенков было. Пока имени нет, отец — Тефтель, мать — Милка. Продаю за 10 тысяч рублей», — рассказал Павел.

Сейчас щенок много спит и всё ещё на грудном вскармливании, но уже играет с прохожими и даёт себя погладить.

Впервые Павел вышел в центр города с парой тёмных лабрадоров в солнцезащитных очках ещё в 2006 году. За 13 лет у новосибирца сменилось несколько собак, а Павел регулярно продаёт щенков от легендарных собак, которых видит весь город.